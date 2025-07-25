В Беларуси количество убыточных организаций выросло до 19% 25.07.2025, 11:48

Худшая динамика — в Брестской области.

В январе — мае 2025 года 18,7% от всех организаций в Беларуси (здесь и далее без учета субъектов малого бизнеса) были убыточны — на 4,1 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2024-го (14,6%), следует из проведенного «Позiркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Доля убыточных организаций увеличилась во всех регионах и столице:

Брестская область — на 5,9 п.п. (с 11,5% до 17,4%);

Витебская область — на 3,9 п.п. (с 10,3% до 14,2%);

Гомельская область — на 3,3 п.п. (с 11,1% до 14,4%);

Гродненская область — на 0,9 п.п. (с 15,4% до 16,3%);

Минская область — на 2,5 п.п. (с 15,5% до 18%);

Могилевская область — на 2,3 п.п. (с 14,3% до 16,6%);

Минск — на 5 п.п. (с 19,8% до 24,8%).

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