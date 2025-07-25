Турция представила первый в мире танк с лазерным оружием против дронов 25.07.2025, 12:44

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В машину интегрирован ИИ.

Турция удивила мировое сообщество, представив первый в мире танк с лазерным вооружением — ALKA-KAPLAN, гибридную гусеничную боевую платформу, способную уничтожать дроны с помощью направленного энергетического оружия. Официальная презентация ожидается на выставке IDEF 2025, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Машина разработана в сотрудничестве турецких компаний FNSS и ROKETSAN. В основе — гусеничная платформа KAPLAN HYBRID, совмещенная с системой направленного энергетического вооружения ALKA DEWS. Этот комплекс отвечает актуальным требованиям современных конфликтов, где дроны играют ключевую роль.

ALKA-KAPLAN оснащен как электромагнитной системой подавления, так и мощным лазером, способным уничтожать мини-БПЛА, боеприпасы, вертолеты и другие воздушные цели на ближней дистанции. Интеграция ИИ позволяет системе самостоятельно выявлять и отслеживать угрозы, в том числе самодельные взрывные устройства.

Система легко адаптируется к различным условиям — может устанавливаться стационарно, на мобильных платформах или в переносном варианте, что делает ее универсальной для защиты городов, открытых пространств и военных колонн.

Таким образом, Турция демонстрирует переход к высокотехнологичной обороне, снижая зависимость от иностранных разработок.

Параллельно Китай продолжает продвигать собственные автономные решения. Недавно был показан роботизированный танк VU-T10, созданный корпорацией NORINCO. Эта 11-тонная машина оснащена 30-мм пушкой, пулеметом и ПТУР «Красная стрела-12», и уже прошла испытания на пересеченной местности.

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