Украинские беспилотники остановили 20 поездов на юге России
- 25.07.2025, 13:14
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Стали известны детали.
В Ростовской области после атаки БПЛА на станции Песчанокопская повредилась контактная сеть 10 поездов задержаны на срок до 5 часов.
В ночь на 25 июля из-за атаки украинских беспилотников было остановлено движение поездов на юге России. Об этом сообщает российское издание Astra.
«Более 20 поездов задержаны на юге России после атаки БПЛА», — пишет издание.
В Ростовской области после атаки БПЛА на станции Песчанокопская повредилась контактная сеть 10 поездов задержаны на срок до 5 часов.
Также в Краснодарском крае после падения обломков повреждена работа контактной сети на станции Тимашевская. Там задерживаются 12 поездов.
Один пассажир поезда Москва — Новороссийск пострадал от осколков разбитого окна в вагоне.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что БпЛА атаковали в Новошахтинске, Зернограде, Каменско-Шахтинском, Мясниковском, Песчанокопском, Родионово-Несвитайском, Октябрьском сельском и Красносулинском районах.
«Взрывом повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском, также была повреждена контактная сеть», — написал глава области Юрий Слюсарь.
Также в результате происшествия в частных жилых домах хутора Светлый и села Песчанокопское были выбиты стекла.
Очевидцы наблюдали в ночном небе пролеты беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на низкой высоте.
В Министерстве обороны РФ заявили, что в течение ночи 25 июля, якобы сбили 105 беспилотников. В частности 23 над территорией Ростовской области и 9 над Краснодарским краем.