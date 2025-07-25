«Адмирал Кузнецов» пойдет на металлолом 5 25.07.2025, 13:24

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Глава ВТБ анонсировал списание единственного авианосца Путина.

Единственный авианосец в составе российского флота — крейсер «Адмирал Кузнецов» может быть списан до завершения ремонта, который продолжается с 2018 года, заявил глава ВТБ Андрей Костин. «Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сказал Костин корреспонденту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Последний заметил, что крейсер «уже начали разбирать». Ранее президент РФ Владимир Путин доверил строительство российского флота ВТБ, передав банку госпакет в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

О том, что Минобороны РФ может отказаться от восстановления «Адмирала Кузнецова», до этого сообщил источник «Известий». Он отметил, что ремонт и модернизация корабля приостановлены, а вопрос о его дальнейшей судьбе должны решить в ОСК и Главкомате Военно-морского флота (ВМФ). Крейсер «Адмирал Кузнецов» предназначен для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак противника и поддержки операций по десантированию. На корабле могут базироваться 28 самолетов и 24 вертолета. На ремонт авианосец встал по возвращении из похода в Средиземное море, где он наносил удары по объектам боевиков в Сирии. Изначально реконструкция корабля оценивалась в 20 млрд руб. Предполагалось, что крейсер вернется в состав ВМФ в 2022 году, но сроки завершения ремонта несколько раз переносили. Источник ТАСС ранее сообщал, что срок службы авианосцы могут продлить на 20 лет.

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