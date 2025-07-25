В оккупированном Донецке начались серьезные проблемы с водой 7 25.07.2025, 15:07

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Водный кризис набирает обороты.

В оккупированном Донецке серьезные проблемы с водоснабжением, а природные водоемы высыхают на глазах. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он обнародовал видео, на котором можно увидеть один из пересыхающих прудов.

«Донецк... Был пруд. Теперь даже не лужа. Тотальное обмеление всех водоемов из-за разрушенной гидросистемы. Водный кризис набирает обороты», - написал Андрющенко в Telegram.

На видео, которое очевидно сделал местный житель, показан небольшой пруд, который окружен растительностью. Мужчина объясняет, что когда-то здесь было прекрасное место отдыха, а теперь запустение.

«Донецк. Кировский район. Пруд высох, вообще «в хлам»... То дерево было по корни в воде, теперь нет - высохло (дерево - ред.)… Здесь пруд прямо на глазах сохнет, скоро его вообще не станет, последние дни, возможно, он доживает... А было здесь классно... Берегите природу», - говорит очевидец.

Он показал ресторан, терраса которого раньше выходила прямо на пруд. Заведение имело популярность, а сейчас заброшено - из-за пересыхания водоема ресторан будто в пустыне на высоких опорах, которые, судя по всему, когда-то были в воде.

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