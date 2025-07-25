Россия может атаковать Польшу в 2027 году 8 25.07.2025, 15:49

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Об этом говорят и командиры НАТО, и польская разведка.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, ссылаясь на информацию от командиров НАТО, предупредил, что прямая военная угроза со стороны России может появиться для страны уже в 2027 году. На эту тему в программе «Гость Radio Zet» высказался заместитель министра обороны и депутат Гражданской коалиции Цезары Томчик, сообщает «Польское радио»:

— Наши разведслужбы также указывают на такой возможный сценарий. Об этом говорят и командиры НАТО, и мы сами, — сказал Томчик. — Мы делаем это, чтобы послать чёткий сигнал России и Китаю, что мы осведомлены о планах и хотим им помешать, — подчеркнул он.

Как Польша, так и другие страны Североатлантического альянса готовятся к возможной оборонительной операции?

— Достаточно взглянуть на уровень расходов на вооружение, — отметил замминистра. Он напомнил, что в бюджете страны на следующий год расходы на оборону должны составить около 5% ВВП, что означает почти четверть всего бюджета.

Среди мер по повышению безопасности Польши Томчик назвал программу «Восточный Щит», модернизацию армии и начало подготовки резервистов. Также он анонсировал важные изменения в инвестиционном процессе оборонной промышленности:

— Мы на световые годы впереди Германии. Сегодня президенту передадут закон о стратегических инвестициях. Мы освобождаем их от экологических решений, и армия сможет начать строительство в течение 30 дней. В случае с дронами и системами противодействия, отменяется обязательство государственных закупок, — объяснил он.

Встреча Туска с главнокомандующим силами НАТО

Томчик также ответил на вопрос о встрече премьера Туска с генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим силами НАТО в Европе:

— Это результат нашей роли в системе безопасности. Польша граничит с Россией, Беларусью и Украиной, а также является ключевой логистической базой для военной помощи Киеву.

Встреча будет посвящена безопасности Польши в контексте реализации региональных планов НАТО.

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