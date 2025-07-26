Дроны поразили радиозавод «Сигнал» в российском Ставрополе 26.07.2025, 8:19

1,488

Предприятие является одним из главных производителей электроники для армии.

Ранним утром 26 июля в российском Ставрополе прозвучали взрывы. Россияне пожаловались на атаку украинских дронов, передает «Обозреватель».

В городе зафиксированы прилеты, сообщается о вероятном поражении местного радиозавода «Сигнал». В сети появились десятки видео атаки.

Что известно

Как пишут российские СМИ, взрывы в Ставрополе начали звучать с 5 часов утра. Некоторые пропагандисты уточняют, что дронов над городом якобы видели лишь четыре.

«Местные сообщают, что дроны летят со стороны Михайловска. Жители слышали гул и видели БПЛА на низкой высоте над ЖК «Белый город». В промышленном районе слышны взрывы», – написал один из российских каналов.

При этом в некоторых источниках речь идет о пяти прилетах – в одно и то же место.

Тем временем в российском минобороны заявили об «уничтожении» более 50 украинских дронов. О Ставропольском крае в сообщении не упоминалось вообще.

Россияне сняли и выложили в сеть десятки видео с пролетом дронов, а также с моментом попадания во многоэтажное нежилое здание в промзоне. Его идентифицировали как местный радиозавод «Сигнал».

«В Ставрополе радиозавод Сигнал находится рядом с рынком Южный, поэтому свидетелями атаки беспилотников оказались сотни людей», – уточнил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Этот завод является одним из крупнейших предприятий радиоэлектронного комплекса юга России. Одним из приоритетных и перспективных направлений в деятельности завода является производство абонентского и профессионального оборудования для цифрового телерадиовещания.

Кроме этого, там налажен выпуск широкого спектра продукции общепромышленного применения: оборудование для катодной защиты подземных металлических сооружений от электрохимической коррозии, приборы учета электроэнергии, различные модификации электрощитков.

С 1993 года радиозавод приступил к массовому производству устройств защитного отключения (УЗО).

Предприятие, как уточнил военный эксперт Игаль Левин, является одним из главных производителей электроники для ВС РФ.

Некоторые каналы пишут, что для российской армии завод производить средства РЭБ, в частности станции активных помех «Смальта», «Гардения», РЭБ-комплексы для самолетов и наземных объектов, включая «Тополь‑Э».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com