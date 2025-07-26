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ВСУ разгромили «любимицу Путина» в Сумской области

  • 26.07.2025, 9:45
  • 1,774
ВСУ разгромили «любимицу Путина» в Сумской области

У оккупантов — большие потери.

Украинские силы обороны продолжают успешно вытеснять российских оккупантов с территории Сумской области.

По данным проекта DeepState, бойцы 225-го отдельного штурмового полка ВСУ освободили село Кондратовка – это уже второй населенный пункт, зачищенный этим подразделением в регионе. Ранее под их контроль вернулась Андреевка.

Операция по освобождению Кондратовки оказалась не только тактически точной, но и крайне болезненной для российских войск. Источник сообщает о крупных потерях среди оккупантов.

Разбили любимую бригаду Путина

Особенно серьезный урон понесли две бригады морской пехоты – 40-я и 155-я, вторая из которых считается «любимицей Путина».

Именно эта 155-я бригада потеряла почти весь командный состав после удара ВСУ по их штабу в российском Коренево 3 июля. Среди ликвидированных – генерал-майор Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ.

Также большие потери понес 30-й мотострелковый полк армии РФ – один из командиров батальонов был уничтожен. Отдельно отмечается, что российские подразделения долгое время находились в оперативном окружении.

Удерживать территорию им не удалось – благодаря слаженным и нестандартным действиям штурмовой группы ВСУ врага удалось вытеснить из села.

Тактика 225-го полка, по словам аналитиков, уже не раз демонстрировала высокую эффективность на сложных участках фронта.

Это подразделение зарекомендовало себя как одна из самых результативных боевых единиц ВСУ в войне против РФ.

В то же время Unit Observer уточняет, что немаловажную роль в этой операции сыграла пехота 5-го батальона 425-го штурмового полка «Скала».

Бойцы именно этого подразделения участвовали в первых контратаках на этом участке фронта и нанесли врагу большие потери.

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