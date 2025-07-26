Таиланд и Камбоджа продолжают военные действия уже третий день
- 26.07.2025, 9:55
Погибли не менее 30 человек.
Бои на границе Таиланда и Камбоджи продолжаются уже третий день, и в субботу возникли новые очаги напряженности. Обе стороны обратились за дипломатической поддержкой, заявив, что действовали в целях самообороны. Они призывают друг друга прекратить боевые действия и начать переговоры, пишет Reuters .
В результате самых ожесточенных за 13 лет боевых действий между соседними странами Юго-Восточной Азии погибло не менее 30 человек, а более 130 000 человек стали перемещенными лицами.
Военно-морские силы Таиланда сообщили, что в субботу утром произошли столкновения в прибрежной провинции Трат, новый фронт находится более чем в 100 км от других точек конфликта вдоль давно оспариваемой границы.
Вражда между двумя странами началась после убийства камбоджийского солдата во время короткой перестрелки в конце мая. Войска по обе стороны границы получили подкрепление на фоне полномасштабного дипломатического кризиса, поставившего хрупкое коалиционное правительство Таиланда на грань краха.
Число погибших в Таиланде в субботу оставалось на уровне 19 человек, в то время как представитель Министерства обороны Камбоджи Мали Сочеата сообщил, что в ходе боевых действий погибли пять солдат и восемь мирных жителей.
Посол Таиланда в ООН заявил на заседании Совета Безопасности в пятницу, что с середины июля на территории Таиланда солдаты дважды получали ранения от недавно установленных наземных мин (Камбоджа категорически отрицает эти заявления) и заявил, что в четверг утром Камбоджа начала наступление.
«Таиланд призывает Камбоджу немедленно прекратить все военные действия и акты агрессии и возобновить диалог в духе доброй воли», — заявил Чердчай Чайваивид.
Десятилетия споров
Министерство обороны Камбоджи заявило, что в четверг Таиланд начал «преднамеренное, неспровоцированное и незаконное военное нападение» и в настоящее время мобилизует войска и военную технику на границе.
«Эти преднамеренные военные приготовления раскрывают намерение Таиланда расширить свою агрессию и еще больше нарушить суверенитет Камбоджи», — говорится в заявлении министерства, опубликованном в субботу.
Камбоджа призвала международное сообщество «самым решительным образом осудить агрессию Таиланда» и не допустить расширения военной деятельности.
Бангкок вновь заявил о своем желании разрешить спор на двусторонней основе, заявив Совету Безопасности ООН, что «глубоко сожалеет о том, что Камбоджа намеренно избегает конструктивного диалога и вместо этого стремится интернационализировать проблему в угоду своим собственным политическим целям».
Таиланд и Камбоджа на протяжении десятилетий спорят о юрисдикции в различных неразграниченных точках вдоль своей сухопутной границы протяженностью 817 км, при этом центральным вопросом в споре является принадлежность древних индуистских храмов Та Моан Тхом и Преах Вихеар XI века.
В 1962 году Международный суд ООН передал Преах-Вихеар Камбодже, но в 2008 году напряженность обострилась после того, как Камбоджа попыталась включить его в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это привело к столкновениям, продолжавшимся несколько лет, и по меньшей мере дюжине смертей.
В июне Камбоджа заявила, что обратилась в суд с просьбой разрешить свои споры с Таиландом, который, по его словам, никогда не признавал юрисдикцию суда и предпочитает двусторонний подход.