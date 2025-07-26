Известный механик призвал водителей прекратить покупать один автомобиль 26.07.2025, 10:29

В чем причина?

Опытный автомеханик Скотти Килмер призвал водителей «прекратить покупать» один тип автомобилей в 2025 году. По его словам, некоторые участники дорожного движения покупают авто с полным приводом, работающие на бензине, дизельном топливе или электроэнергии, хотя они им не нужны. Об этом пишет Express.

«Полноприводные модели распределяют мощность на все четыре колеса автомобиля одновременно, улучшая сцепление и стабильность. Эти системы автоматически регулируют мощность в соответствии с уровнем сцепления с поверхностью, в отличие от систем с приводом на четыре колеса и приводом на два колеса, которые больше зависят от контроля человека», - объяснили в материале.

Однако полноприводные автомобили обычно дороже, поэтому Скотти советует выбирать такую конструкцию лишь некоторым водителям.

«Сегодня я помогу вам решить, стоит ли покупать автомобиль с полным приводом или передним приводом. Сейчас многие владельцы пикапов хотят иметь полный привод, чтобы они могли включать его, когда вывозят лодку из воды, а затем выключать, чтобы уменьшить расход топлива. Некоторые люди думают, что они приобрели автомобиль с полным приводом, поэтому все четыре колеса работают постоянно. Но это дополнительные расходы, автомобиль стоит дороже, и вы получите худшую экономию топлива», - подчеркнул эксперт.

По его словам, если вы ездите по обычным дорогам, то вам, скорее всего, не нужно тратить деньги на машины с полным приводом.

«Кроме высоких начальных затрат, автомобили с полным приводом, как правило, имеют более сложные силовые агрегаты, что может увеличить расходы на техническое обслуживание по сравнению с другими автомобилями на рынке», - добавляют в Express.

Кроме того, автомобили с полным приводом обычно имеют повышенный расход топлива, а шины могут изнашиваться немного быстрее при сильных ударах. В то же время одним из главных преимуществ полного привода является лучшее сцепление зимой, когда на дороге появляется снег или лед.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com