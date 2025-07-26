Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге отменили без объяснений причин 4 26.07.2025, 10:49

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Корабли РФ не могут чувствовать себя в безопасности даже на своей территории.

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который планировался на 27 июля ко дню ВМИ, отменен без объяснения причин.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Отмечается, что официально не было обнародовано ни одной причины. Однако уже известно - не состоится ни проход кораблей по Неве, ни праздничный салют из Петропавловской крепости.

По мнению аналитиков ЦПИ, отказ от проведения парада может быть связан с тем, что война России против Украины все больше влияет на ее внутреннюю жизнь, в том числе и на громкие и символические события, которые призваны демонстрировать «силу» государства.

«Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Корабли РФ не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории», - отметили в Центре.

Также в ЦПД обратили внимание, что на фоне отмены парада появились сообщения о возможном списании единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов».

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