Валерий Карбалевич: Лукашенко боится заговора силовиков 2 26.07.2025, 10:59

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Ситуация очень опасна для диктатора.

В коллегию КГБ ввели заместителя госсекретаря Совета Безопасности. Кто это, неизвестно. Но это и неважно, отметил в комментарии «Белсату» политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич. Важно, что усиливается контроль над КГБ.

Александр Лукашенко подписал 23 июля указ с изменением перечня тех, кто входит в коллегию при Комитете государственной безопасности. Указ официально опубликовали 25 июля. В состав коллегии ввели заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, курирующего вопросы органов госбезопасности.

Кого именно включили? В открытых источниках не удалось найти список заместителей государственного секретаря Совета Безопасности.

Возможно, это Александр Неверовский? Недавно в государственных новостях его упоминали как заместителя государственного секретаря Совета безопасности, и он как раз бывший работник КГБ.

Не так важно, кто это, считает Валерий Карбалевич. Вопрос не в фамилии, а в принципе: в коллегию КГБ ввели не конкретного человека, а должность, человек на которой может меняться.

«Я понимаю это как усиление контроля за КГБ со стороны такого координационного органа, как Совет безопасности, – говорит Карбалевич. – В Беларуси руководители всех силовых структур подчиняются Лукашенко, напрямую им назначаются. А здесь мы видим такую попытку развилки».

«Совет Безопасности – это структура, координирующая деятельность других структур. Вот для того, чтобы эту координацию усилить, в КГБ назначили человека, который будет наблюдать. Человека немного сбоку, который подчиняется другому начальнику, но будет смотреть за работой Комитета государственной безопасности. Вот такой удвоенный-утроенный контроль ради того, чтобы силовые структуры не могли выйти из-под контроля».

Карбалевич отмечает, что в Беларуси есть два органа под названием «Совет Безопасности». Один – это тот политический орган, который получит власть в случае убийства Лукашенко, в него входят руководители всех силовых структур, премьер-министр и ряд министров, руководители палат парламента. Второй – технический орган, которым руководит сейчас Александр Вольфович. Этот второй орган пытается координировать работу силовых структур в оперативном режиме. Выше речь о втором органе: членом Коллегии КГБ будет заместитель Вольфовича.

Коллегия КГБ – не эксклюзивное явление для КГБ, это коллективный совещательный орган при главе комитета, продолжает Карбалевич. В каждом министерстве есть своя коллегия, КГБ – не исключение. Обычно коллегия состоит из руководителя, заместителя и начальников департаментов или управлений.

Неужели Лукашенко боится, что начнутся «войны» между силовыми структурами? Может ли сейчас начаться борьба между, например, КГБ и Следственным комитетом?

Конфликты между ведомствами – как раз нормальное явление для любой структуры, отвечает Карбалевич. Бывали конфликты, например, между милицией и КГБ, когда те друг друга прослушивали и арестовывали.

«Конфликты ведомств только на руку Лукашенко, – считает Карбалевич. – Для решения проблем они идут к кому? Кто главный арбитр, кто главный судья? Это сам Лукашенко! Для него эта ситуация хорошая. Плохая – когда силовики начнут объединяться, начнут группироваться».

«Вот эта ситуация очень опасная для авторитарного правителя в такой недемократической системе. Поэтому именно Лукашенко создает такой контроль, когда одни ведомства следят за другими и потом приносят компромат одно на другое. Вот это идеальная система для авторитарного руководителя!».

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