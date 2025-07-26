Валерий Карбалевич: Лукашенко боится заговора силовиков

Валерий Карбалевич: Лукашенко боится заговора силовиков2
- 26.07.2025, 10:59
- 3,680
Ситуация очень опасна для диктатора.
В коллегию КГБ ввели заместителя госсекретаря Совета Безопасности. Кто это, неизвестно. Но это и неважно, отметил в комментарии «Белсату» политический обозреватель «Радио Свобода» Валерий Карбалевич. Важно, что усиливается контроль над КГБ.
Александр Лукашенко подписал 23 июля указ с изменением перечня тех, кто входит в коллегию при Комитете государственной безопасности. Указ официально опубликовали 25 июля. В состав коллегии ввели заместителя государственного секретаря Совета Безопасности, курирующего вопросы органов госбезопасности.
Кого именно включили? В открытых источниках не удалось найти список заместителей государственного секретаря Совета Безопасности.
Возможно, это Александр Неверовский? Недавно в государственных новостях его упоминали как заместителя государственного секретаря Совета безопасности, и он как раз бывший работник КГБ.
Не так важно, кто это, считает Валерий Карбалевич. Вопрос не в фамилии, а в принципе: в коллегию КГБ ввели не конкретного человека, а должность, человек на которой может меняться.
«Я понимаю это как усиление контроля за КГБ со стороны такого координационного органа, как Совет безопасности, – говорит Карбалевич. – В Беларуси руководители всех силовых структур подчиняются Лукашенко, напрямую им назначаются. А здесь мы видим такую попытку развилки».
«Совет Безопасности – это структура, координирующая деятельность других структур. Вот для того, чтобы эту координацию усилить, в КГБ назначили человека, который будет наблюдать. Человека немного сбоку, который подчиняется другому начальнику, но будет смотреть за работой Комитета государственной безопасности. Вот такой удвоенный-утроенный контроль ради того, чтобы силовые структуры не могли выйти из-под контроля».
Карбалевич отмечает, что в Беларуси есть два органа под названием «Совет Безопасности». Один – это тот политический орган, который получит власть в случае убийства Лукашенко, в него входят руководители всех силовых структур, премьер-министр и ряд министров, руководители палат парламента. Второй – технический орган, которым руководит сейчас Александр Вольфович. Этот второй орган пытается координировать работу силовых структур в оперативном режиме. Выше речь о втором органе: членом Коллегии КГБ будет заместитель Вольфовича.
Коллегия КГБ – не эксклюзивное явление для КГБ, это коллективный совещательный орган при главе комитета, продолжает Карбалевич. В каждом министерстве есть своя коллегия, КГБ – не исключение. Обычно коллегия состоит из руководителя, заместителя и начальников департаментов или управлений.
Неужели Лукашенко боится, что начнутся «войны» между силовыми структурами? Может ли сейчас начаться борьба между, например, КГБ и Следственным комитетом?
Конфликты между ведомствами – как раз нормальное явление для любой структуры, отвечает Карбалевич. Бывали конфликты, например, между милицией и КГБ, когда те друг друга прослушивали и арестовывали.
«Конфликты ведомств только на руку Лукашенко, – считает Карбалевич. – Для решения проблем они идут к кому? Кто главный арбитр, кто главный судья? Это сам Лукашенко! Для него эта ситуация хорошая. Плохая – когда силовики начнут объединяться, начнут группироваться».
«Вот эта ситуация очень опасная для авторитарного правителя в такой недемократической системе. Поэтому именно Лукашенко создает такой контроль, когда одни ведомства следят за другими и потом приносят компромат одно на другое. Вот это идеальная система для авторитарного руководителя!».