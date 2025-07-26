Зеленский: Сорван российский план по Сумской области 26.07.2025, 14:16

ВСУ вытесняют оккупантов.

Президент Украины, Владимир Зеленский во время Ставки заслушал доклад главкома Александра Сырского о ситуации на фронте и активных действиях на российской территории.

«Особое внимание — Покровскому направлению. Только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение. Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов», — отметил глава государства.

Сейчас на Сумщине продолжаются активные действия ВСУ и президент поблагодарил каждое подразделение, которое постепенно вытесняет российские силы. Также Зеленский поблагодарил Сырского за сорванные российские планы по Сумщине.

«Хотя этот наш регион остается одним из приоритетных направлений для врага, наши силы неизменно блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья», — отметил президент, добавив, что за неделю появились результаты в пополнении обменного фонда для Украины.

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