Ученые: Солнечные батареи могут работать совершенно по-новому 26.07.2025, 14:24

Города станут накопителями энергии.

При разумном использовании новых технологий современные города превратятся из потребителей электроэнергии в гигантские «гибкие» батареи.

Люди смогут получить доступ к 46 кВт/ч накопленной энергии, что эквивалентно владению 3–4 батареями Tesla Powerwall, пишет interestingengineering.com со ссылкой на исследование австралийских ученых.

Те провели свое исследование на примере города Канберра. Ученые подсчитали, что в полностью электрифицированном городе каждый житель сможет потреблять количество энергии, эквивалентное нескольким домашним аккумуляторам. Таким образом, городская инфраструктура сама может стать инструментом для обеспечения стабильности сети.

По словам ученых, перенос всего лишь половины нагрузки на непиковые часы позволит вдвое снизить рост пикового спроса. А это, в свою очередь, не только помогает снизить нагрузку на инфраструктуру, но и эффективнее использовать солнечные батареи, накапливая энергию для покрытия вечернего пикового спроса.

Новый потенциал солнечных панелей

Следует отметить, что солнечная энергия уже весьма популярна в Австралии. Например, Австралийская столичная территория (включающая Канберру) ставит задачу к 2045 году добиться нулевых выбросов парниковых газов.

К тому же, здесь зафиксирован один из самых высоких показателей установки солнечных батарей на крышах зданий в мире (455 МВт по состояние на март 2025 года).

Одной из главных причин большого количества выбросов парниковых газов являются транспорт и отопление. Поэтому так важно перейти на «чистую» энергию, а грамотное перераспределение пиковой нагрузки поможет более эффективно задействовать солнечную и ветровую энергию.

Ученые говорят, что достаточно просто передвинуть время зарядки электромобиля и нагрева горячей воды – и на непиковые периоды переместится около пяти кВт/ч.

Но тут важно контролировать процесс – иначе вместо экономии можно наоборот получить увеличение пикового спроса почти на треть.

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