Bloomberg: Перегретая военная экономика РФ покрылась глубокими трещинами 4 26.07.2025, 16:29

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Во многих гражданских отраслях начался обвальный спад.

Пока Путин пытается и дальше раскачивать военно-промышленный комплекс, во многих гражданских отраслях начался спад, кое-где просто обвальный.

Российская экономика удивила многих, оставшись устойчивой перед лицом международных санкций, но после трех лет войны и западных ограничений она демонстрирует многочисленные проблемы, каждая из которых выглядит очень серьезной, пишет Bloomberg.

«Трещины в экономике стоимостью 2 триллиона долларов сейчас вполне очевидны», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Москва «выбирает оружие вместо масла»: пока все ресурсы государства направлены на войну, гражданская экономика постепенно умирает. Эта динамика была продемонстрирована на этой неделе: Путин посетил церемонию поднятия флага на новой атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на фоне новостей о том, что продажи автомобилей в июне обвалились на 30%.

Боясь дальнейшего охлаждения экономики, Центральный банк России вчера решил снизить базовую процентную ставку примерно на 2 процентных пункта после снижения на 1 процентный пункт в прошлом месяце. То есть, выбирая между высоким уровнем инфляции и экономическим спадом, Центробанк остановился на первом варианте.

«Существует все больше доказательств сложных времен во многих секторах российской экономики. Последствия войны, западных санкций, дефицита рабочей силы, снижения цен на нефть, дорогой валюты и высоких процентных ставок», — утверждает Алекс Кокчаров, аналитик по геоэкономическим вопросам Bloomberg Economics.

По его словам, риск обвала гражданской части экономики растет, поскольку Путин в своей войне против Украины почти полностью сосредоточен на военных целях.

Автор публикации отмечает, что до сих пор большой поддержкой для России оставалась возможность поставлять нефть и газ в Китай, Индию и некоторые европейские страны. Но этого оказалось недостаточно, чтобы избежать проблем в других секторах российской экономики. Например, угольная промышленность России переживает масштабный кризис, потеряв и рынки сбыта, и поставщиков сложного промышленного оборудования, и возможность привлекать западные финансовые ресурсы для модернизации.

Показательно и то, что раскочегаренный военно-промышленный комплекс России оказался неспособным обеспечить достаточный спрос для сталелитейной промышленности России. Проблемы с экспортом и охлаждение рынка недвижимости в России, который формировал значительную часть внутреннего спроса на сталь, привели к значительному спаду в российской металлургии.

Но, пожалуй, наиболее тревожным сигналом для Путина должны бы стать проблемы в финансовом секторе. В начале июля руководители некоторых крупнейших российских банков частным образом обсуждали возможность обращения за государственной помощью, если уровень проблемных кредитов в их портфелях будет продолжать расти. Реальное «качество» их кредитного портфеля намного хуже, чем показывают официальные данные, говорят инсайдеры и свидетельствуют некоторые документы, с которыми ознакомились журналисты Bloomberg News.

«Остается лишь узкая группа ведущих отраслей с высокими темпами роста — все они связаны с государственными заказами и обороной», — сказала ранее этим летом София Донец, главный экономист T-Investments. По ее словам, трудно найти другие сектора, которые работают в плюсе. Большинство гражданских отраслей промышленности России испытывают сокращение производства в 2025 году.

В поисках источников наполнения военного бюджета российское правительство прибегло к очень плохой практике — конфискации частных активов. За последний год общая стоимость конфискованных активов утроилась. Российский бизнес бьет тревогу, выражая беспокойство по поводу волны национализаций. Но не похоже, что Кремль готов учесть эти беспокойства.

«Путину на самом деле безразлично, что меньше добывается угля или вырубается древесины, или что падают розничные продажи. Он полностью сосредоточен на своих военных целях. Скорее всего, он хочет сыграть такую же роль в российской истории, что и Петр I или Екатерина II», — считает экономический аналитик Алекс Кокчаров.

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