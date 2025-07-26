Турция презентовала ракетные установки, замаскированные под грузовые контейнеры

Турция презентовала ракетные установки, замаскированные под грузовые контейнеры1
- 26.07.2025, 18:42
- 1,288
Вдохновлялись «Паутиной»?
На оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле Турция представила новую мобильную ракетную систему, замаскированную под обычные грузовые контейнеры.
Разработанная компанией Roketsan, система способна запускать до шести ракет Kara Atmaca (ATMACA-UM), каждая из которых поражает цели на расстоянии более 400 километров. Об этом пишет Interesting Engineering (перевод — nv.ua).
Пусковые установки размещены в стандартных 6- или 12-метровых контейнерах, которые внешне ничем не отличаются от гражданского груза. Это создает преимущество маскировки и позволяет незаметно перемещать оружие автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. Систему можно применять на суше и море — для защиты портов, стратегических водных путей или береговой линии.
ATMACA-UM — это крылатая ракета, оснащенная инерциальной и GPS-навигацией, способная нести осколочно-фугасную боевую часть. Она создана для точного поражения наземных и морских целей.
Размещение боевых установок в стандартных контейнерах позволяет избегать использования традиционных шахт или специализированных платформ. Такой подход обеспечивает внезапность операций, уменьшает логистические расходы и затрудняет обнаружение оружия противником.
Мировой интерес к подобной концепции растет, потому что она показала свою эффективность. В частности, во время операции СБУ «Паутина».
Военные аналитики рассматривают эти системы как инструмент асимметричной войны — гибкий, малозаметный и эффективный.
Контейнерные пусковые установки, способные «исчезать» среди гражданской инфраструктуры, становятся новым элементом современного военного планирования, что особенно актуально в условиях непредсказуемых конфликтов и смещения боевых действий в «серую зону».