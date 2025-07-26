закрыть
26 июля 2025, суббота, 19:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Турция презентовала ракетные установки, замаскированные под грузовые контейнеры

1
  • 26.07.2025, 18:42
  • 1,288
Турция презентовала ракетные установки, замаскированные под грузовые контейнеры

Вдохновлялись «Паутиной»?

На оборонной выставке IDEF 2025 в Стамбуле Турция представила новую мобильную ракетную систему, замаскированную под обычные грузовые контейнеры.

Разработанная компанией Roketsan, система способна запускать до шести ракет Kara Atmaca (ATMACA-UM), каждая из которых поражает цели на расстоянии более 400 километров. Об этом пишет Interesting Engineering (перевод — nv.ua).

Пусковые установки размещены в стандартных 6- или 12-метровых контейнерах, которые внешне ничем не отличаются от гражданского груза. Это создает преимущество маскировки и позволяет незаметно перемещать оружие автомобильным, железнодорожным или морским транспортом. Систему можно применять на суше и море — для защиты портов, стратегических водных путей или береговой линии.

ATMACA-UM — это крылатая ракета, оснащенная инерциальной и GPS-навигацией, способная нести осколочно-фугасную боевую часть. Она создана для точного поражения наземных и морских целей.

Размещение боевых установок в стандартных контейнерах позволяет избегать использования традиционных шахт или специализированных платформ. Такой подход обеспечивает внезапность операций, уменьшает логистические расходы и затрудняет обнаружение оружия противником.

Мировой интерес к подобной концепции растет, потому что она показала свою эффективность. В частности, во время операции СБУ «Паутина».

Военные аналитики рассматривают эти системы как инструмент асимметричной войны — гибкий, малозаметный и эффективный.

Контейнерные пусковые установки, способные «исчезать» среди гражданской инфраструктуры, становятся новым элементом современного военного планирования, что особенно актуально в условиях непредсказуемых конфликтов и смещения боевых действий в «серую зону».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников