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ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева

  • 26.07.2025, 20:59
ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева

Он штурмовал Харьковскую область.

Силы обороны Украины уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии армии РФ.

Об этом говорится в заявлении украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева.

Известно, что именно он командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении.

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