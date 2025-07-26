В Таиланде остановили бои с Камбоджей 26.07.2025, 21:37

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Не из-за Трампа.

Армия Таиланда приостановила боевые действия на границе с Камбоджей, где в последние дни вспыхнул серьезный вооруженный конфликт. Причиной приостановки боев стали очень сильные проливные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тайское издание The Nation.

- Проливные дожди заставили тайские и камбоджийские войска временно прекратить бои вдоль границы. Обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой, - сказано в сообщении.

Издание также ссылается на оперативный центр 2-й армии вооруженных сил Таиланда. Военные подтвердили, что в зоне конфликта бушуют сильные ливни, которые делают невозможными активные боевые действия.

- Временное прекращение огня, вызванное неблагоприятными погодными условиями, обеспечивает короткую передышку как для военных, так и для гуманитарных работников, которые пытаются помочь перемещенному населению, - отметило издание.

Однако общая ситуация пока остается нестабильной: обе армии удерживают позиции в районе конфликта. Не исключается, что конфликт может вспыхнуть с новой силой, как только погодные условия улучшатся.

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда

Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля после стрельбы на границе двух государств в районах древних храмов. Стрельба стоила жизни нескольким тайским и камбоджийским солдатам. Обе стороны не берут на себя ответственность за начало конфликта.

Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е, а также нанес авиаудары по военным Пномпеня. Камбоджийцы попытались атаковать провинцию Трат, но таиландская армия легко отразила вторжение.

Первые признаки примирения?

Президент США Дональд Трамп 26 июля заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. По его словам, в Бангкоке и Пномпене якобы выразили готовность быстро договориться о прекращении огня.

- Для меня было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!, - написал по этому поводу Трамп.

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