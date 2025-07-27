Ликвидировано 80 оккупантов: украинские бойцы отбили масштабный штурм врага 1 27.07.2025, 13:48

Россияне только за два часа совершили около 27 атак на позиции ВСУ.

Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в комментарии «Украинской правде».

Бойцы ВСУ сказали, что враг проводил штурмовые действия 25 июля с 12:50 до 15:00. В течение этого времени россияне совершили 27 атак на позиции украинских бойцов.

«Штурм проходил в районе Верхнекаменского и Григорьевки, привлекая более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. 80 оккупантов уничтожено, 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля», - рассказали военные.

Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно давит на Северском направлении. Давление россиян особенно усилилось после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025 года.

Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

По данным УП, с 26 июля оперативно-тактическая группировка войск «Луганск» прекращает свое существование в рамках корпусной реформы и продолжает действовать в формате 11 армейского корпуса. Россияне знали об изменениях формата управления на фронте, поэтому пытались воспользоваться потенциально «слабым местом», но ВСУ разрушили вражеские планы.

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