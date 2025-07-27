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Ликвидировано 80 оккупантов: украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

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  • 27.07.2025, 13:48
Ликвидировано 80 оккупантов: украинские бойцы отбили масштабный штурм врага

Россияне только за два часа совершили около 27 атак на позиции ВСУ.

Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Северском направлении. Во время слаженных действий 54-й отдельной механизированной бригады и 81-й аэромобильной бригады было уничтожено 80 захватчиков. Об этом сообщила пресс-служба корпуса в комментарии «Украинской правде».

Бойцы ВСУ сказали, что враг проводил штурмовые действия 25 июля с 12:50 до 15:00. В течение этого времени россияне совершили 27 атак на позиции украинских бойцов.

«Штурм проходил в районе Верхнекаменского и Григорьевки, привлекая более 150 оккупантов, 6 танков, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЭМ, 12 ЛАТ, 2 багги и 41 мотоцикл. 80 оккупантов уничтожено, 37 ранены. Остальные силы врага продолжают нести потери в ходе боев 26 июля», - рассказали военные.

Украинские бойцы отмечают, что враг регулярно давит на Северском направлении. Давление россиян особенно усилилось после потери соседнего села Белогоровка в мае-июне 2025 года.

Удержание Северска позволяет сдерживать наступление россиян на Славянск с востока.

По данным УП, с 26 июля оперативно-тактическая группировка войск «Луганск» прекращает свое существование в рамках корпусной реформы и продолжает действовать в формате 11 армейского корпуса. Россияне знали об изменениях формата управления на фронте, поэтому пытались воспользоваться потенциально «слабым местом», но ВСУ разрушили вражеские планы.

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