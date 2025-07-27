Вучич обвинил Кустурицу и других оппозиционеров в желании свергнуть его 27.07.2025, 15:40

Сербию охватили протесты.

Сербская оппозиция хочет свергнуть нынешнюю власть, главным образом президента Александра Вучича. Об этом заявил сам сербский лидер во время осмотра центра паллиативной помощи в Батайнице под Белградом.

Так Вучич прокомментировал акции протеста, когда митингующие приходят на адреса государственных чиновников, в том числе премьер-министра Милоша Вучевича, сообщает РТС.

«Посмотрите, как далеко заходит эта чушь — все вместе, и [журналист, преподаватель университета в Нови-Саде] Динко Грухонич, и [режиссер Эмир] Кустурица, и [оппозиционный политик Ненад] Чанак, и [историк, преподаватель филологического факультета Белградского университета] Ломпар. И нет никакой разницы — «у нас общая цель, это Вучич, мы должны его снести». И это их программа, у них нет другой программы, потому что они не знают, с чем согласиться», — сказал сербский президент.

Он добавил, что оппозиционеры не понимают потребностей Сербии и не знают, что делать со страной.

Эмир Кустурица родился в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, когда республика входила в состав Югославии. Был противником распада Югославии. Он — кинорежиссер, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля.

Кустурица критиковал политику Вучича и поддержал протесты, развернувшиеся в Сербии после гибели 16 человек после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде в ноябре прошлого года. В частности, он говорил, что политика сербского президента поляризует общество и создает «две Сербии».

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