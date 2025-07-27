закрыть
27 июля 2025, воскресенье, 16:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Meta прекращает продажу политической рекламы в ЕС

  • 27.07.2025, 15:45
Meta прекращает продажу политической рекламы в ЕС

Причиной стали новые европейские правила.

Корпорация Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) объявила, что с октября 2025 года прекращает продажу политической и социальной рекламы на территории Европейского союза. Причиной стали новые европейские правила, которые, по мнению компании, создают «неприемлемую сложность и юридическую неопределенность», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

Об этом Meta сообщила в официальном блоге, отметив, что в течение длительного времени вела консультации с законодателями. Однако новые требования к прозрачности и ограничения на использование персональных данных для таргетинга политических сообщений, вступающие в силу осенью, делают продолжение работы в этом сегменте невозможным.

«Эти нормы фактически лишают рынок популярных продуктов и сервисов, снижая выбор и уровень конкуренции», — говорится в заявлении компании.

Ранее о схожем решении сообщил и Google, который также отказывается от политической рекламы в ЕС на фоне регуляторного давления.

Это решение — часть более широкой череды конфликтов между Meta и европейскими властями. ЕС уже наложил на компанию штрафов почти на €1 млрд за последний год, заблокировал запуск ИИ-функций, а также подверг сомнению планы по запуску платных версий соцсетей без рекламы. В начале июля Meta также отказалась подписывать свод правил по использованию ИИ в ЕС.

Впрочем, по словам финансового директора Meta Сьюзан Ли, политическая реклама не является значимым источником дохода: «На глобальном уровне этот сегмент практически не влияет на рост выручки». Meta продолжает продавать такие объявления в США и других странах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников