Meta прекращает продажу политической рекламы в ЕС
- 27.07.2025, 15:45
Причиной стали новые европейские правила.
Корпорация Meta Platforms Inc. (владелец Facebook и Instagram) объявила, что с октября 2025 года прекращает продажу политической и социальной рекламы на территории Европейского союза. Причиной стали новые европейские правила, которые, по мнению компании, создают «неприемлемую сложность и юридическую неопределенность», пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).
Об этом Meta сообщила в официальном блоге, отметив, что в течение длительного времени вела консультации с законодателями. Однако новые требования к прозрачности и ограничения на использование персональных данных для таргетинга политических сообщений, вступающие в силу осенью, делают продолжение работы в этом сегменте невозможным.
«Эти нормы фактически лишают рынок популярных продуктов и сервисов, снижая выбор и уровень конкуренции», — говорится в заявлении компании.
Ранее о схожем решении сообщил и Google, который также отказывается от политической рекламы в ЕС на фоне регуляторного давления.
Это решение — часть более широкой череды конфликтов между Meta и европейскими властями. ЕС уже наложил на компанию штрафов почти на €1 млрд за последний год, заблокировал запуск ИИ-функций, а также подверг сомнению планы по запуску платных версий соцсетей без рекламы. В начале июля Meta также отказалась подписывать свод правил по использованию ИИ в ЕС.
Впрочем, по словам финансового директора Meta Сьюзан Ли, политическая реклама не является значимым источником дохода: «На глобальном уровне этот сегмент практически не влияет на рост выручки». Meta продолжает продавать такие объявления в США и других странах.