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Лесные пожары в Турции: под угрозой Анталья и другие курорты

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  • 27.07.2025, 18:23
Лесные пожары в Турции: под угрозой Анталья и другие курорты

Белорусским туристам на заметку.

В Турции уже несколько дней полыхают лесные пожары. С 25 июля они дошли до провинции Анталья, где много курортов, популярных среди туристов. Турецкие власти в воскресенье, 27 июля, сообщили об успехах в борьбе с огнем в приморских регионах. Новые очаги пламени зафиксированы в провинции Бурса к югу от Стамбула.

Утром 27 июля министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы выступил на пресс-конференции, где сказал, что большинство пожаров взято под контроль, некоторые продолжаются. По его данным, за последние сутки по всей стране ликвидированы 84 природных пожара, из них 36 - лесных. «Похоже, ситуация не прекратится за два-три дня», - заявил министр и призвал сограждан не разжигать костры на природе.

Чиновник сообщил о взятии под контроль пожаров близ города Силифке в приморской провинции Мерсин, а также близ города Серик в провинции Анталья. В приморском городе Газипаша провинции Анталья продолжается борьба с огнем. Новые пожары вспыхнули в приморской провинции Бурса к югу от Стамбула, а также в нескольких регионах, удаленных от моря.

Всего в Турции из-за пожаров эвакуированы более 1,5 тысячи человек, рассказал Юмаклы. Ранее сообщалось о гибели 10 пожарных в борьбе с огнем.

Министр отметил, что сейчас даже небольшой ветер может раздуть большой пожар, так как в стране установилась экстремальная жара. В Анталье - до +35°С днем, скорость ветра - до 27 км/ч. В некоторых районах Турции фиксируют до +50°С.

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