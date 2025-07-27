В Беларуси дефицит черники
- 27.07.2025, 19:24
Ягодники жалуются на провальный сезон.
Нынешнее лето стало одним из самых сложных в плане урожая черники, поделился с sb.by блогер-ягодник Александр Свирко, известный в TikTok под ником «Ягодный Барон».
Мужчина выходит в лес уже 19-й год, занимается этим с самого детства и отмечает, что прогнозы на нынешнее лето неутешительные.
«Черника хорошо цвела, но сильно пострадала из-за длившихся неделю заморозков в мае. В итоге про черничные «ковры», которые встречались пару лет назад, остается только мечтать», – констатирует он.
Из-за последовавших за этим частых дождей ягоды в основном мелкие и водянистые – «лопаются в руках».
«Собирать чернику приходится по затишным местам, на отдаленных полянах – буквально по ягодке», – cетует Александр Свирко.
Блогер отмечает, что в этом году не стоит рассчитывать и на долгий сезон. Сбор черники начался позже и продлится всего ничего. Если раньше ее находили до сентября, то сейчас уже в августе лес может оказаться пустым.
«Максимум неделя-две, и черника отойдет. Зеленые ягодки попадаются – на них еще есть небольшая надежда», – объясняет Александр.
Жалуется блогер и на малину. Говорит, даже в своих «фирменных» местах находит только мелкую и червивую.
@sanchella.svirko 24.07.2025🫐✊🇧🇾Ягодки всё меньше и меньше..😌#рекомендации #беларусь #ягоды #черника #лес #природа #отдых #лето #наприроде ♬ оригинальный звук - ЯГОДНЫЙ БАРОН😎🍒🐟
Что говорят кооператоры
Отмечают дефицит также в заготовительных пунктах.
Так, по словам начальника управления промышленности, заготовок и внешнеэкономической деятельности Могилевского облпотребсоюза Артема Прижкова, население чернику еще не сдавало вообще.
А ведь в 2024‑м к середине июля заготовители приняли уже 32,5 тонны этой ягоды.
Причинами Артем Прижков также считает весенние заморозки и затяжные дожди.