Трамп объявил о заключении торговой сделки с Евросоюзом 27.07.2025, 20:57

Президент США назвал эту сделку «крупнейшей».

США заключили торговую сделку с Евросоюзом, объявил американский президент Дональд Трамп после беседы с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает Bloomberg.

По его словам, ЕС согласился приобрести американских энергоносителей на $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в экономику США. Также Брюссель закупит «огромное количество» военной техники, рассказал Трамп.

Эта сделка позволит Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые Трамп грозил ввести с 1 августа. В рамках соглашения США введут пошлины в 15% на большую часть импорта из ЕС, включая автомобили. Брюссель же откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой, заявил Трамп.

Президент США назвал эту сделку «крупнейшей». Фон дер Ляйен заявила, что соглашение принесет стабильность и предсказуемость. Американский министр торговли Говард Лютник добавил, что решение по поводу пошлин на поставки из ЕС полупроводников и лекарств будет принято примерно через «две недели».

Переговоры о торговой сделке стороны вели с весны, когда Трамп анонсировал введение «зеркальных» пошлин для почти двухсот стран. Для Евросоюза ставка должна была составить 20%. Перед этим США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС. Позже эти тарифы были увеличены вдвое.

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