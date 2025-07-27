На аукционе продают легендарный Ferrari F40 в редкой версии
- 27.07.2025, 21:09
- 1,054
Таких автомобилей выпустили всего 19 единиц.
На аукционе RM Sotheby's в середине августа выставят настоящего единорога. Культовый суперкар из прошлого Ferrari F40 – да еще и в редкой трековой версии. Хотят выручить за машину немало – но она того стоит.
Всего Ferrari выпустила более 1300 единиц F40. И только 19 из них получили трековую спецификацию LM, которую спроектировал известный итальянский инженер Джованни Микелотто.
На спорткаре установлен самый мощный двигатель из тех, что были доступны для F40.
Стоковый 2,9-литровый V8 развивал 478 л.с. Для гоночной серии IMSA двигатель форсировали до 720 л.с – впечатляющий результат в начале 1990-х.
Для европейских этапов гонок итальянских коней еще больше наплодили – раскочегарили мотор до 760 л.с. Именно такой, форсированный донельзя, V8 стоит на F40, который появится на аукционе.
Микелотто на одном двигателе не остановился – перенастроил подвеску, занизил дорожный просвет и установил более мощные тормоза.
Внешне трековая F40 тоже отличается – оригинальный капот и массивный задний спойлер. Интерьер F40 LM выполнили по всем гоночным канонам.
За редкую пушку-гонку 1993 года выпуска продавец рассчитывает выручить до $9,5 млн.