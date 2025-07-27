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ВСУ продвинулись в Запорожской области

  • 27.07.2025, 22:56
ВСУ продвинулись в Запорожской области

Украинцам удалось освободить территории без потерь личного состава.

Бойцам первого штурмового батальона 210-го отдельного штурмового полка благодаря тщательно спланированной и успешно реализованной штурмовой операции с использованием беспилотников и артиллерии удалось продвинуться на запорожском направлении, сообщили в пресс-службе 210-го ОШП.

«Выбили ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — ред.) врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники сумели освободить территории без единой потери среди личного состава. В 210 ОШП сообщили, что вскоре обнародуют видео с кадрами этой операции.

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