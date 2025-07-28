В Литву из Беларуси залетел беспилотник 2 28.07.2025, 8:11

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Иллюстрайционное фото

Дрон заметили возле Вильнюса.

В Литву с территории Беларуси залетел беспилотник «неустановленного типа». Об этом говорится в текстовых сообщениях, которые жители страны получили на мобильные телефоны утром 28 июля.

В уведомлении говорится, что объект прилетел в Литву в понедельник утром.

«Жителям, заметившим упавший беспилотник, настоятельно рекомендуется не приближаться к нему и немедленно звонить по номеру 112», — говорится в срочном сообщении от полиции.

Главный советник Национального центра управления кризисами (НЦУКС) Дарюс Бута, сообщил Delfi, что последний раз объект видели недалеко от Вильнюса.

— Сегодня утром жителей информировали о том, что на территорию Литвы залетел летающий объект (вероятно, дрон). Сообщалось, что он был замечен на высоте 200 м, в последний раз его видели рядом с Вильнюсом. Полиция задействовала все свои силы, информированы все службы. Жителей просят информировать о замеченном объекте по номеру 112, ни в коем случае не приближаться к нему. Что это за дрон пока неясно, — сообщил Д. Бута.

Министр национальной обороны Довиле Шакалене заявила, что информация о беспилотнике, прилетевшем в Литву из Беларуси, уточняется.

— Я только что разговаривала с министром внутренних дел и командующим армией — информация уточняется. Обращаем ваше внимание, что сегодня благоприятная погода для метеозондов, которые контрабандисты используют для доставки своих грузов, — заявила Довиле Шакалене радио LRT.

Как пишет Delfi, беспилотник, прилетевший в Литву, мог быть замечен участником группы в социальной сети «Литовская авиация / Lietuvos aviacija». В анонимном посте он опубликовал фотографии и видео беспилотного летательного аппарата, похожего на боевой «Шахед» или имитацию «Герберы».

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