Белорусские фермеры не хотят продавать овощи за бесценок 1 28.07.2025, 8:36

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Продукция уходит за границу.

Частники нарастили экспорт картофеля, несмотря на снижения урожая. А вот поставки цветов за границу обвалились. А какие товары ушли из экспортного списка напрочь?

Мы не знаем, что происходит с экспортом сельскохозяйственных продуктов – сведения поступают лишь со слов чиновников, так как после введения западных санкций статистику Белстат перестал публиковать, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Тем интереснее изучить оставшиеся открытыми данные по небольшому сектору белорусской экономики – фермерским хозяйствам. Частники производят всего 3% сельхозпродукции в стране, по растениеводству – 15%. Но тенденции, происходящие здесь, могут намекнуть на общую ситуацию в экономике. О динамике в экспорте отдельных фермерских товаров можно узнать из тематического сборника Белстата.

В первую очередь, в 2024 году вырос экспорт картофеля – 106 тонн отправили в другие страны. Это на 34% больше, чем годом ранее. Поставки за рубеж у фермеров выросли на фоне сокращения урожая – за год было собрано на 175 тыс. тонн меньше картошки по сравнению с предыдущим годом.

Заметно увеличился также экспорт фруктов, кроме яблок и груш – их поставили за границу 1,5 тыс. тонн, на треть больше объема предыдущего года. Сами яблоки и груши по-прежнему составляют основной объем проданных фруктов (16 тыс. тонн), но их поставки сокращаются.

Также частники последние годы интенсивно наращивают продажи за границу замороженных овощей – за 2024 год объем достиг 15,9 тыс. тонн, +33% к предыдущему. Также резкий рост показал экспорт приправ – на 60% до 950 тонн.

В тоже время ряд продуктов за границу поставлять стали меньше. Например, томатов вывезли 143 тонны, что в два раза меньше прежних объемов. Резко упали продажи цветов – их поставили всего 79 тонн, хотя годом ранее было 220 тонн.

Тотальный обвал за последние годы произошел по пиломатериалам и изделиям из древесины. По первым с 2022 года поставки обвалились почти в три раза – с 1,1 тыс. до 400 тонн. А по вторым экспорт вообще практически прекратился: если в 2021 году он составлял 2,4 тыс. тонн, то теперь лишь 9 тонн.

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