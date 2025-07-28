В Германии сошел с рельсов поезд: есть погибшие
- 28.07.2025, 9:37
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Около 50 человек получили ранения.
В Германии вечером в воскресенье, 27 июля, с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего есть погибшие и раненые люди.
Об этом пишет Spiegel.
Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг, недалеко от города Ридлинген в районе Биберрах, около 18:10 по местному времени.
По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли. Среди погибших – машинист поезда и еще один сотрудник Deutsche Bahn (DB).
В пожарной службе района Биберах заявили, что около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.