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В Германии сошел с рельсов поезд: есть погибшие

  • 28.07.2025, 9:37
  • 2,768
В Германии сошел с рельсов поезд: есть погибшие
Фото: Thomas Warnack / dpa

Около 50 человек получили ранения.

В Германии вечером в воскресенье, 27 июля, с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего есть погибшие и раненые люди.

Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг, недалеко от города Ридлинген в районе Биберрах, около 18:10 по местному времени.

По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли. Среди погибших – машинист поезда и еще один сотрудник Deutsche Bahn (DB).

В пожарной службе района Биберах заявили, что около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.

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