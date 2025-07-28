В Германии сошел с рельсов поезд: есть погибшие 28.07.2025, 9:37

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Фото: Thomas Warnack / dpa

Около 50 человек получили ранения.

В Германии вечером в воскресенье, 27 июля, с рельсов сошел пассажирский поезд, в результате чего есть погибшие и раненые люди.

Об этом пишет Spiegel.

Инцидент произошел в федеральной земле Баден-Вюртемберг, недалеко от города Ридлинген в районе Биберрах, около 18:10 по местному времени.

По данным полиции, в результате инцидента три человека погибли. Среди погибших – машинист поезда и еще один сотрудник Deutsche Bahn (DB).

В пожарной службе района Биберах заявили, что около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.

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