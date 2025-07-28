Пес по кличке Джерри попал в Книгу рекордов Гиннесса

Пес по кличке Джерри попал в Книгу рекордов Гиннесса1
- 28.07.2025, 9:50
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Таксу признали рекордсменом прямо во время празднования его четвертого дня рождения.
Четырехлетний пес Джерри живет в Техасе со своей хозяйкой Сатьей Прией Исваран. Самец таксы обожает откручивать крышки с пластиковых бутылок. Любовь Джерри к этому занятию позволила ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Нож».
Пса признали рекордсменом прямо во время празднования его четвертого дня рождения. Сатья организовала мероприятие, на котором Джерри показал судьям свой талант. Так, за минуту питомец справился с 11 крышками.
Хобби собаки приносит пользу окружающей среде: развлекаясь с бутылками, Джерри помогает хозяйке сортировать вторсырье.
«Никаких тренировок не было, — признается Сатья Прия Исваран. — Это врожденное качество, которое Джерри демонстрирует каждый раз, когда мы даем ему бутылочки».