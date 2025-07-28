В Минске банкротится компания, которая проработала всего неделю 28.07.2025, 10:39

Компания занималась оптовой торговлей мясом.

В Минске банкротится компания «ДоброМур», которая занималась оптовой торговлей мясом и мясными продуктами, следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве. Полноценно она проработала всего неделю, а спустя три месяца начала процедуру банкротства, пишет «Зеркало».

В Экономический суд Минска обратился сам владелец «ДоброМура». Дело рассмотрели 17 июля. Там выяснилось, что у компании имеются непогашенные долги на сумму почти 546 тыс. рублей, но нет никакого имущества, чтобы расплатиться с кредиторами.

Судья возбудил дело о банкротстве и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Примечательно, что компанию зарегистрировали 18 апреля этого года, следует из данных ЕГР. Регистрировал ее индивидуальный предприниматель Мурашко Артем Игоревич. А уже 22 апреля владелец решил ликвидировать фирму — процедуру начали 25 апреля, то есть через семь дней после регистрации.

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