Ученые представили новую теорию происхождения Вселенной 4 28.07.2025, 11:06

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Если она подтвердится, то это изменит понимание происхождения космоса.

Ученые представили совершенно новую теорию происхождения Вселенной. Физики предлагают новую модель космической инфляции, которая показывает, что для объяснения структуры космоса достаточно гравитации и квантовой механики.

Новая теория кардинально меняет представление ученых о самых ранних моментах после Большого взрыва. В отличие от многих традиционных моделей, новая теория не требует гипотетических полей и недоказанных предположений.

Исследование опубликовано в журнале Physical Review Research, пишет SciTechDaily (перевод - «Фокус»).

Долгие годы главным объяснением происхождения Вселенной была инфляционная модель. Она предполагает, что вскоре после Большого взрыва произошла космическая инфляция, когда за долю секунды Вселенная чрезвычайно быстро расширилась до огромных размеров.

Хотя эта модель может объяснить многие особенности Вселенной, она зависит от нескольких факторов, известных как свободные параметры. Поскольку эти переменные факторы можно точно настроить, становится сложно определить, действительно ли модель предсказывает то, что произошло в начале Вселенной или просто соответствует наблюдениям за космосом.

Авторы исследования предположили модель, в которой ранней Вселенной не нужны свободные параметры. Новая модель предполагает начало Вселенной, как устоявшееся космическое состоянии, известное как пространство де Ситтера, которое согласуется с современными наблюдениями за темной энергией. Эта энергия отвечает за ускоренное расширение Вселенной.

Новая теория предполагает, что для объяснения начала Вселенной не нужны гипотетическое инфлатонное поле и гипотетические частицы инфлатоны, которые, согласно модели космической инфляции, ответственны за быстрое расширение Вселенной вскоре после Большого взрыва.

Физики считают, что естественных квантовых колебаний пространства-времени и гравитационных волн было достаточно для появления небольших отличий в плотности материи, что в конечном итоге привело к появлению звезд, планет и галактик. Эти колебания эволюционируют нелинейно, взаимодействуя и создавая сложность с течением времени, что позволяет делать проверяемые предсказания с помощью наблюдаемых данных.

Авторы исследования говорят, что многие годы ученые пытались объяснить ранние моменты существования Вселенной с помощью модели, в основе которой лежат компоненты, которые никто никогда не видел. Новая модель не требует этих гипотетических компонентов и с помощью гравитации и квантовой механики можно объяснить, как возникла структура Вселенной. Но самое главное новую модель можно проверить с помощью наблюдений за космосом.

Исследование показывает, что глубокое понимание гравитации и квантовой физики может объяснить рождение Вселенной. Если новая теория подтвердится с помощью измерений гравитационных волн и изучения структур во Вселенной, то, возможно, придется переписать учебники по физике, ведь это изменить представление о происхождении Вселенной.

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