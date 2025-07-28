Сотни тысяч российских школьников тайно привлекают к разработке дронов 28.07.2025, 11:56

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В процесс их заманивают с помощью игр.

Сотни тысяч российских школьников вовлечены в связанные с Минобороны программы, которые замаскированы под образовательные кружки, пишет The Insider. В качестве бонуса за такую работу им потом дают дополнительные баллы по ЕГЭ (в среднем 10 баллов) и обещают карьеру в госкорпорациях.

О создании первой «киберфизической платформы» под названием «Берлога» с благословения Путина объявили в июле 2022 года в оккупированном Севастополе. Организаторы завлекали в нее школьников, обещая превратить Россию в одного из «лидеров мирового технологического развития».

Дети должны были не только придумывать беспилотники или с помощью специальных игр управлять ими, но и придумывать для них софт.

Как пишет издание, формально «Берлога» никакого отношения к войне в Украине не имеет, однако школьникам рассказывают, что на фантастической планете есть «разумные медведи», которым нужно отбиваться от «пчел».

В одной игре они защищают дронами «энергомед» от кибернасекомых, отражая «нарастающие волны врагов», в другой учатся управлять квадрокоптером и доставлять грузы по координатам. В следующих релизах игрокам обещают дать возможность дорабатывать конструкцию беспилотника, составлять для него маршрут и делиться кодом с другими игроками.

Все это – реальная работа против Украины, замаскированная и прикрытая детьми.

Журналисты подчеркивают, что проект «Берлога» — часть экосистемы, созданной Агентством стратегических инициатив (АСИ). Он связан с родственными проектами — сетью научно-технических кружков НТИ и интенсивом «Архипелаг», где уже безо всякого стеснения испытываются военные дроны.

После того как дети попадают в систему АСИ, они из нее уже не могут вырваться. Далее они участвуют в олимпиадах, становятся членами кружков НТИ, а затем попадают на интенсив «Архипелаг» или на мероприятия центра «Сириус», которые уже подыскивают кадры для армии и связанных с войной госкорпораций.

«Берлогой» и «Кружковым движением НТИ» руководит 42-летний Алексей Федосеев.

Амбиции у проекта впечатляющие: добиться, чтобы более 800 тысяч бойцов с киберпчелами в итоге перешли к реальному программированию и реальной сборке коптеров.

Однако дроны – это только первый этап. После них дети переходят на новую ступеньку – тематические конкурсы вроде «Больших вызовов». В финале более 430 школьников из российских регионов работают над проблемами 12 направлений: от генетики и биомедицины до современной энергетики. В каждом секторе — от 4 до 15 задач. Это масштабное мероприятие для школьников 7–11-х классов устраивает образовательный центр «Сириус», возглавляемый подругой Путина Еленой Шмелевой.

Шмелева открыто заявляла, что конкурс помогает партнерам «подыскивать для себя талантливые молодые кадры еще в школе». На практике школьников подключают к проектам, над которыми уже работают ключевые компании-партнеры.

Другой момент, что более 80% этих компаний (особенно по БПЛА- и космическим направлениям) сотрудничают с Минобороны или их руководители находятся или были под санкциями.

Практика показывает, что детские идеи действительно оказываются востребованными корпорациями и после доработки реализуются на практике.

При этом некоторые дети на условиях анонимности признались, что им запрещено рассказывать о работе над техникой «двойного назначения».

Партнеры «Берлоги» проводят еще одно технологическое мероприятие — интенсив «Архипелаг», который не скрывает своей военной направленности. В прошлом году, например, на нем проходили учения по боевому применению дронов «Борщевик». Их организовывал Координационный центр помощи так называемой «Новороссии», который обучает операторов беспилотников «для нужд СВО».

«Берлога» отметилась и другими военными инициативами. Так, по информации издания, в 2024 году у платформы началась коллаборация с военно-патриотической игрой «Зарница 2.0». «Берлога» разработала онлайн-курс «Академия дронов», где участники «Зарницы 2.0» осваивают базовые навыки пилотирования квадрокоптеров. По данным организаторов, к 2025 году через симулятор уже прошли более 240 тысяч учащихся, а деньги на это выделяются правительством РФ.

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