Наследный иранский принц: 50 000 перебежчиков готовы помочь свергнуть режим
- 28.07.2025, 13:28
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Реакция внутри страны — «обнадеживающая».
Изгнанный иранский принц Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, заявил, что более 50 000 чиновников, военных и сотрудников спецслужб, связанных с режимом в Тегеране, готовы к свержению тирании аятолл. Об этом он рассказал в интервью Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Пехлеви сообщил, что его команда работает над установлением прямых связей с ключевыми элементами армии, спецслужб и парамилитарных структур Ирана. Он уточнил, что данные еще требуют проверки, но реакция внутри страны — «заметная и обнадеживающая».
В субботу в Мюнхене Пехлеви организует масштабную конференцию под названием «Конвенция национального сотрудничества», на которую съедутся около 500 оппозиционных активистов, артистов и спортсменов. Он называет ее одной из самых представительных встреч противников режима за пределами страны с 1979 года.
Цель конференции — укрепить единство иранской оппозиции и показать гражданам внутри Ирана, что у сопротивления есть координация и поддержка. Онлайн-трансляцию смогут смотреть даже в Иране — с помощью нелегально ввезенных терминалов Starlink.
Участники поддерживают три ключевых принципа: сохранение территориальной целостности Ирана, защита индивидуальных свобод и равенство граждан, а также отделение религии от государства.
Пехлеви заявил, что не доверяет ядерным переговорам с Тегераном, назвав их попыткой выиграть время после июньских ударов США и Израиля по иранским военным объектам.