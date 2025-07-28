Путинская «элита» покинула Россию 28.07.2025, 13:43

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Многие отдыхают в странах НАТО.

Российские олигархи и политики из высшего эшелона все чаще стали выбирать для своих путешествий Китай и Турцию, заметил «Можем Объяснить». Некоторые из них с начала лета слетали туда больше десятка раз, следует из данных сервиса Flightradar.

Дмитрий Медведев. Бизнес-джет, которым пользуется бывший президент РФ и его супруга Светлана, с начала лета дважды летал в Турцию — страну НАТО. Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером RA-67226 прилетал в Стамбул 17 июня и 5 июля. В первый день лета самолет Медведева также приземлился в Дохе (Катар).

Денис Мантуров. Турцию в условиях западных санкций полюбил и первый зампред правительства, которого Евгений Пригожин благодарил за поставку оружия «ЧВК Вагнер». Его Sukhoi Superjet 100 (бортовой номер RA-89053) за лето аж 13 раз летал в эту страну. Борт Мантурова побывал в Даламане, Бодруме, Анталье и Стамбуле.

Леонид Михельсон. Председатель правления «Новатэк» (одной из компаний «друзей Путина») путешествует по загранице едва ли не чаще, чем по России. Его самолет Gulfstream G550 с бортовым номером RA-10208 с начала лета летал на Мальдивы, Сейшелы, Мадагаскар, в Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. Причем, в Турции он побывал четырежды: джет приземлялся в Бодруме, Анталье и дважды — в Стамбуле.

Игорь Шувалов. Самолет главы ВЭБ.РФ за время летних каникул успел наведаться в китайские Хэфэй и Пекин — это случилось 10 июня. Все остальное время его Bombardier Global 6000 с бортовым номером RA-67777 проводил в России. Впрочем, с начала 2025-го самолет Шувалова трижды летал в Дубай.

Алексей Мордашов. Китай выбирают для отдыха и некоторые олигархи. Целую неделю в Поднебесной мог провести владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его Bombardier Global Express с номером RA-67160 находился в Шэньчжэне с 28 июня по 5 июля.

Олег Дерипаска. Миллиардер летает на самолете Dassault Falcon 7X с бортовым номером RA-09618. 13 июля борт приземлился в Пекине и находился там следующие три дня.

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