Залетевший в Литву дрон из Беларуси привлек внимание НАТО 2 28.07.2025, 15:51

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Зафиксировано четыре разведывательных самолета.

Flyghtradar24.com зафиксировал четыре самолета НАТО, залетевших в Литву. Один из них все еще кружит над Вильнюсом.

Первым об этом сообщил Lrytas.lt. По данным новостного портала, первым замеченным разведывательным самолетом был Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. По данным Flightradar24, он вылетел из Шяуляя около 7.30 утра и первоначально направлялся на восток, пишет delfi.lt.

Около 10.20 в Литву также залетел еще один Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Американский разведывательный самолет Boeing RC-135 Rivet Joint, вылетевший из Великобритании, также залетел в Литву.

Еще один разведывательный самолет НАТО залетел в Литву из Германии. По данным Flightradar24.com, его маршрут больше недоступен — самолёт совершил посадку недалеко от Клайпеды.

Литовские военные недавно сообщили о том, что наблюдали беспилотник, пока тот находился на территории Беларуси:

«Военно-воздушные силы Литвы наблюдали объект, пока он находился на территории Беларуси, информация была передана в Объединённый центр воздушных операций НАТО. Пока наиболее вероятной является версия, что самолёт был дезориентирован украинскими ПВО, но будут расследованы все возможные версии.

В настоящее время военные и представители других государственных структур страны ведут поиски самолёта, затем последуют те же действия, что и в случае с «Герберой» — разминирование места происшествия и дальнейшее расследование».

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