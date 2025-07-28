Иностранцы отказываются от турпоездок в Россию 1 28.07.2025, 16:12

Из-за коллапса в аэропортах.

Число посещающих Россию иностранных туристов в текущем летнем сезоне сократится на фоне регулярных коллапсов в аэропортах из-за дронов ВСУ и хакерских атак, передает Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) оценки участников рынка, которые изначально ожидали рост турпотока на четверть, пишет The Moscow Times.

Согласно обновленному прогнозу туристических операторов, при наихудшем варианте развития событий, включающем дальнейшие авиаколлапсы, организованный турпоток из-за границы снизится по меньшей мере на 10% в сравнении с прошлым сезоном.

Базовый сценарий предполагает, что число иностранных туристов не превысит показатели 2024 года. Если ситуацию с работой аэропортов удастся нормализовать, в чем сомневался даже новый глава Минтранса РФ Андрей Никитин, турпоток может прибавить 10% к прошлом году. «Скорее всего, полагают участники рынка, сбудется негативный прогноз», — констатирует АТОР.

Уже сейчас ряд российских туроператоров фиксирует снижение трафика из других стран на 10-15% к прошлому сезону, отмечают в ассоциации. Например, в «Тари Тур» подчеркнули, что из-за регулярных закрытий аэропортов и массовых отмен авиарейсов упали «объемы бронирований групп у иностранных партнеров и количество заказов от индивидуальных туристов». Конкретные цифры фирма не привела.

Впрочем, у некоторых компаний «есть рост турпотока до 20%» по сравнению с предыдущим годом, что все равно ниже, чем в начале сезона, отчитались АТОР, не приводя конкретных данных и названий операторов.

В компании «Интурист» отметили, что сейчас в рамках организованных туров для иностранцев все бронирования гостиниц и перемещений производятся за 1,5 — 2 месяца до поездки, тогда как в «допандемийное [время] мы забирали объемы под группы у отелей, авиакомпаний и РЖД уже за 1,5 года до заезда».

Утром 28 июля в аэропортах Москвы снова произошел коллапс, но не из-за дронов ВСУ, а после масштабной хакерской атаки на IT-системы «Аэрофлота», обеспечивающего более 40% авиаперевозок внутри России. Компания отменила десятки пар рейсов и попросила пассажиров не приезжать в аэропорты, в частности в Шереметьево, где скопились толпы людей.

Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны». Они утверждали, что в течение года «находились внутри корпоративной сети» «Аэрофлота» и смогли уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов. Скомпрометированы все критические корпоративные системы, а также взяты под контроль персональные компьютеры сотрудников, включая руководство. Объем полученной информации хакеры оценили в 12ТВ баз данных, 8TB файлов с Windows Share и 2TB корпоративной почты.

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