КНДР отвергла предложение нового президента Южной Кореи о диалоге
- 28.07.2025, 16:45
Сеул не оставляет попытки снизить напряженность на полуострове.
Северная Корея отвергла предложение нового президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена о переговорах, заявив, что его политика не отличается от курса предыдущего лидера Юн Сок еля, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).
С момента вступления в должность 4 июня Ли Чжэ Мен выразил стремление к снижению напряженности на Корейском полуострове. В рамках жестов доброй воли он запретил запуск воздушных шаров с агитационными листовками и приостановил трансляции пропаганды через громкоговорители на границе.
Однако Ким е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, в первом официальном заявлении Пхеньяна по поводу нового правительства, назвала инициативы Сеула «недостойными признательности». Она подчеркнула, что Север «не видит смысла в переговорах», ссылаясь на военный союз Южной Кореи с США.
В Сеуле ответили, что продолжат добиваться примирения. Представитель южнокорейского правительства отметил, что заявление Пхеньяна свидетельствует о «крайне низком уровне доверия» между сторонами.
Аналитики считают, что углубляющееся сотрудничество КНДР с Россией снижает заинтересованность Пхеньяна в переговорах с Сеулом или Вашингтоном..
Ким также подтвердила новую официальную позицию КНДР: «Южная Корея — враг, а не партнер».