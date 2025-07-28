За линией фронта: крымские татары борются за сохранение своего языка 28.07.2025, 16:51

Язык стал символом борьбы за идентичность коренного народа.

Крымскотатарский язык находится под угрозой исчезновения — его статус как исчезающего подтвержден ЮНЕСКО. После аннексии Крыма Россией и многолетних репрессий язык стал символом борьбы за идентичность коренного народа полуострова, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Мамуре Чабанова родилась в Бахчисарае в семье депортированных в Узбекистан татар. До 2014 года она училась в крымскотатарской школе и участвовала в культурных проектах. После аннексии ситуация изменилась: языковые курсы стали исчезать, а молодежные инициативы — угасать. Люди «перешли в режим выживания», говорит она.

До 2014 года в Крыму работали 384 курса по изучению крымскотатарского языка, сейчас — лишь 119. В Севастополе в 2024/2025 учебном году ни одно образовательное учреждение не преподавало язык. Родители сталкиваются с отказами и давлением, если требуют преподавания на родном языке.

Чабанова покинула Крым в 2018 году, продолжила преподавать язык на подконтрольной Украине территории, а после начала полномасштабной войны интерес к языку резко вырос. Сейчас она преподает в Украинском католическом университете во Львове, где учатся студенты со всего мира — от Канады до Чехии.

Параллельно растет академическое внимание к теме. В Канаде в Университете Альберты создана программа по изучению коренных народов, включая крымских татар. Исследовательница Нара Нариманова изучает влияние колониализма на топонимию Крыма и развитие языка.

В 2021 году Украина утвердила латиницу для крымскотатарского языка, что сближает его с другими тюркскими языками и стратегическими партнерами. В оккупированном Крыму по-прежнему навязывается кириллица.

«Каждое поколение крымских татар сталкивается с репрессиями. Но мы продолжаем бороться за язык, культуру и выживание», — говорит Нариманова.

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