Foreign Policy: Война Си Цзиньпина с ужинами бьет по экономике Китая 28.07.2025, 18:01

Иллюстрация: Maria Contreras для Foreign Policy

Власти ужесточили контроль за питанием госслужащих.

Антикоррупционная кампания, инициированная председателем КНР Си Цзиньпином, выходит за рамки борьбы с роскошью — теперь под ударом оказались даже обычные ужины. Власти ужесточили контроль за питанием госслужащих, запретив групповые трапезы, алкоголь и любые встречи, напоминающие неформальные союзы, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

В некоторых провинциях КНР чиновникам запрещено ужинать в компании более трех человек, а в ряде регионов они проходят ежедневные тесты на алкоголь. Запрещены встречи в ресторанах, совместные обеды между сотрудниками разных отделов и даже посиделки выпускников, которые могут быть расценены как проявление «фракционности».

Причиной нового витка кампании стало трагическое событие в марте: чиновник умер после пьяного банкета в провинции Хэнань. Это дало Пекину повод усилить давление и официально запретить алкоголь на всех государственных мероприятиях.

Однако усиление контроля ударило по экономике. Рестораны, особенно в провинциях, теряют до 70% выручки. Даже в Пекине продажи в отдельных заведениях упали на 20% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего пострадал сектор общественного питания, оборот которого в 2024 году превысил $775 млрд и обеспечивал рабочие места более чем для 20 млн человек.

Критики предупреждают: чрезмерное регулирование приводит к параличу на местах. Боясь нарушить правила, чиновники отказываются от любых деловых ужинов, тормозя переговоры и инвестиции. Кампания, задуманная для очищения системы, может парадоксально подорвать рост, в котором Китай остро нуждается.

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