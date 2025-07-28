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Лукашенко и Путин планируют встретиться в ближайшее время

  • 28.07.2025, 18:28
Лукашенко и Путин планируют встретиться в ближайшее время

Диктаторы 27 июля общались по телефону.

Диктаторы Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время договориться о встрече с российским правителем Владимиром Путиным и обсудить все наиважнейшие вопросы тет-а-тет. Об этом ТАСС заявила пресс-секретарь диктатора Беларуси Наталья Эйсмонт.

Ранее Лукашенко сообщил, что 27 июля провел телефонный разговор с Путиным.

«Так сказать, пул тем — как по двусторонним отношениям, так и по международной повестке», - сказала Эйсмонт. По ее информации, накануне программные вопросы по телефону диктаторы обсуждать не стали. «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать», - отметила пресс-секретарь белорусского диктатора.

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