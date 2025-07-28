Китайская компания представит самого «очаровательного» в мире человекоподобного робота для дома и школы
- 28.07.2025, 19:00
Робот будет выполнять функции компаньона или помощника.
Шанхайская компания Fourier Robotics готовится к запуску своего нового гуманоидного робота GR-3, официальная презентация которого состоится 6 августа. Новый робот предназначен для использования в домашних, образовательных и общественных пространствах, включая школы и больницы, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
GR-3 будет заметно компактнее своих предшественников GR-1 и GR-2 — его рост, по предварительным данным, составит около 134 см. Робот отличается более «мягким» и дружелюбным дизайном, что уже привлекло внимание пользователей: «Это самый выразительный и очаровательный робот, которого я видел», — делятся мнением на форумах.
Главной особенностью GR-3 станет интеграция языковой модели ИИ, позволяющей вести естественный диалог с пользователями. Благодаря этому робот будет выполнять функции компаньона или помощника.
В GR-3 акцент сделан на удобстве, компактности и простоте взаимодействия. Ожидается, что у него будет открытый программный интерфейс с возможностью интеграции ИИ и систем компьютерного зрения.
Если цена окажется доступной, GR-3 может стать первым общедоступным социальным гуманоидом нового поколения.