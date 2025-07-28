Крупнейший майнер США привлек почти $1 млрд на покупку биткоина 28.07.2025, 19:20

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Крупнейшая американская майнинговая компания MARA Holdings (ранее Marathon Digital) завершила размещение конвертируемых старших облигаций на $950 млн. Бумаги с нулевым купоном и погашением в 2032 году были размещены среди квалифицированных инвесторов.

MARA также предоставила первым покупателям возможность приобрести дополнительные облигации на общую сумму до $200 млн. Компания направила около $18 млн из привлеченных средств на выкуп прежнего выпуска облигаций и еще почти $37 млн — на оплату расходов по ряду сделок.

Оставшуюся часть чистой выручки майнер планирует использовать для покупки биткоинов и на общие корпоративные цели. Последние могут включать пополнение оборотного капитала, стратегические приобретения и погашение долгов.

В конце июля 2024 года MARA сообщила о переходе к стратегии долгосрочного хранения криптовалюты и покупке биткоинов на $100 млн в качестве стратегической инвестиции. Компания является вторым по величине корпоративным держателем биткоина после Strategy Майкла Сэйлора.

По данным Bitcoin Treasuries, крипторезерв майнера составляет 50 тыс. BTC ($5,9 млрд по текущему курсу) — как добытых, так и купленных отдельно. По данным на конец июня, из них 15 534 BTC находились в залоге или были выданы в долг.

В июне MARA сократила добычу биткоина на 25%. По итогам прошлого месяца компания отчиталась о добыче 713 BTC, месяцем ранее она — о 950 BTC. Акции MARA (MARA) за последние сутки подешевели на 1,2%, по данным TradingView. С начала 2025 года они упали в цене на 2,6%, за год — на 21%.

В прошедшие выходные выросла сложность майнинга биткоина. Это говорит о масштабном подключении новых мощностей, прежде всего со стороны крупных операторов, ориентированных на долгосрочную работу, отмечают в отрасли.

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