Российская рапиристка фразой «мир рухнул» оценила проигрыш Украине на ЧМ

Российская рапиристка фразой «мир рухнул» оценила проигрыш Украине на ЧМ1
- 28.07.2025, 19:33
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Россиянки уступили сборной Украины со счетом 36:45.
Чемпионка Олимпиады в Токио в командной рапире Марта Мартьянова заявила «Матч ТВ», что нервы «сделали свое дело» в проигранной 1/8 финала чемпионата мира с украинками.
Мартьянова, Полина Козаева и Виталина Анащенкова в понедельник уступили в Тбилиси сборной Украины со счетом 36:45.
«Сегодня у нас не получилось показать хорошее фехтование. Мы понимали, что будет тяжело, легких боев тут не будет, но принять поражение очень тяжело», — сказала Мартьянова.
По ее словам, «до половины шло нормально», но потом сказались нервы и недостаток опыта участия в чемпионатах мира.
«Мы еще обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами», — добавила Мартьянова.
Россиянки выступали в нейтральном статусе.