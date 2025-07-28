Российская рапиристка фразой «мир рухнул» оценила проигрыш Украине на ЧМ 1 28.07.2025, 19:33

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Россиянки уступили сборной Украины со счетом 36:45.

Чемпионка Олимпиады в Токио в командной рапире Марта Мартьянова заявила «Матч ТВ», что нервы «сделали свое дело» в проигранной 1/8 финала чемпионата мира с украинками.

Мартьянова, Полина Козаева и Виталина Анащенкова в понедельник уступили в Тбилиси сборной Украины со счетом 36:45.

«Сегодня у нас не получилось показать хорошее фехтование. Мы понимали, что будет тяжело, легких боев тут не будет, но принять поражение очень тяжело», — сказала Мартьянова.

По ее словам, «до половины шло нормально», но потом сказались нервы и недостаток опыта участия в чемпионатах мира.

«Мы еще обговорим причины, но сейчас… знаете, как будто мир рухнул перед глазами», — добавила Мартьянова.

Россиянки выступали в нейтральном статусе.

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