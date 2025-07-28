Гражданская экономика России падает пятый месяц подряд 1 28.07.2025, 20:40

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Детали.

Гражданские отрасли все сильнее ощущают «управляемое охлаждение» экономики: если военное производство продолжает расти, то падение остальной промышленности становится нормой. Промышленное производство в первом полугодии выросло на 1,4% в годовом выражении, в том числе на 2% в июне, отчитался Росстат. Однако это по-прежнему связано «исключительно с активностью секторов с доминирующим присутствием оборонных производств», отмечает близкий к властям аналитический центр ЦМАКП, передает The Moscow Times.

Без них снижение выпуска с начала года составляло в среднем 0,3% в месяц, подсчитал ЦМАКП, очистив данные от сезонности. По его оценкам, в гражданских секторах в июне выпуск был 99,1% от прошлогоднего, в годовом выражении он в минусе с февраля.

ЦМАКП отмечает стабилизацию добычи углеводородов: с июня 2024 г. она падала на 0,5% в месяц и после восстановительного роста в марте-апреле закрепилась на уровне, который соответствует осени прошлого года. Несмотря на высокий спрос на внутреннем рынке, тормозится рост нефтепереработки (-0,2% в июне): сокращается экспорт, продолжают аналитики центра.

Приостановился спад и, возможно, даже начался восстановительный рост в производстве резиновых и пластмассовых изделий. Рост в производстве пищевых продуктов (+0,4% в среднем за месяц, в том числе в июне) пока не может компенсировать слабый I квартал (-0,9% в среднем за месяц).

А вот в производстве стройматериалов продолжается спад: с начала 2025 г. выпуск «достаточно интенсивно» сокращается, причем все более быстро, пишет ЦМАКП: в I квартале снижение составляло в среднем 1,2% в месяц, а во II квартале ускорилось до 1,9% в среднем за месяц (-2,1% в июне). В результате производственная активность в отрасли опустилась почти до уровня пятилетней давности – лета «ковидного» 2020 г., заключает ЦМАКП.

Ускоренно падает выпуск в автопроме. После обвала в январе-феврале (-9,8% в среднем за месяц) наметилось кратковременное восстановление (+6% в среднем за март-апрель), но оно вновь сменилось быстрым сокращением (май -11,5%, июнь -5,3%), по оценкам ЦМАКП. Особенно быстро снижается инвестиционное автомобилестроения: выпуск грузовых автомобилей и автобусов. По данным Росстата, за полгода их, в зависимости от типа, было выпущено на 23-37% меньше, чем в январе-июне 2024 г., а разных видов сельхозтехники – на 9-14%.Производство легковых автомобилей сократилось на 2%, но склады затоварены (эксперты оценивают количество нераспроданных машин в 500 тыс.), и ведущие заводы («АвтоВАЗ» и ГАЗ) перешли на 4-дневную рабочую неделю. Так же поступил и «КамАЗ», главный производитель грузовиков.

Производство стиральных машин и телевизоров, по данным Росстата, рухнуло почти на 30%, холодильников – на 12%. Производство одежды за полгода сократилось на 3%, кожаных изделий – на 16%, обуви – на 29%. Почти на 5% упал выпуск мебели.

Промышленный рост в июне ускорился, но остается чрезмерно фрагментированным и сосредоточен в машиностроении (секторе ОПК), химической промышленности и нефтепереработке, констатируют аналитики оборонного Промсвязьбанка. Сценарий рецессии, по их мнению, «пока не просматривается», но «сохраняется риск переохлаждения и перехода к стагнации».

Высокие ставки охладили экономику и уменьшили ее перегрев, отмечал Центробанк РФ в комментарии к снижению ключевой ставки с 20% до 18%. Его председатель Эльвира Набиуллина отметила, что производители снижают свои ожидания по увеличению спроса, «особенно в потребительском сегменте». Один из руководителей ЦМАКП Дмитрий Белоусов называл происхожящее «разворачивающимся в российской экономике кризисом спроса».

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