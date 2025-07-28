Трамп: Экономика России достаточно маленькая 3 28.07.2025, 20:55

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Дональд Трамп

И у нее тяжелые времена прямо сейчас.

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика «не такая уж и большая» и прямо сейчас переживает тяжелые времена. Об этом Трамп сообщил во время встречи с британским премьер-министром Киром Стармером в Шотландии.

Президент США предположил, что, возможно, ему удастся договориться с диктатором Владимиром Путиным о завершении войны РФ против Украины, но отметил, что «это уже очень поздно в этом процессе» – и поэтому он разочарован.

«И, знаете, забавная вещь в том, что их экономика не такая уж и большая, и она переживает тяжелые времена прямо сейчас. Но это относительно маленькая экономика. Сильная армия, но маленькая экономика. И [раньше] она была сильной – сейчас это не так. Он [Путин] прошел через многое в экономическом плане, это нелегко... Но она [экономика РФ] достаточно маленькая, знаете, по сравнению с огромными размерами этой земли... Она имеет, кажется, девять часовых поясов или что-то такое. Это огромный кусок земли», – рассказал Трамп.

Политик отметил, что Россия могла бы быть «такой богатой» и «процветать, как практически ни одна другая страна [не могла бы]», но россияне сдерживают это, поскольку Штаты не могут заключать договоры о торговле с Москвой.

«Он [Путин] хочет заключать с нами торговые соглашения. Он постоянно об этом говорит. И я представляю, что [у нас могло бы быть] много торговли с Россией. У них есть много ценных вещей. Если говорить о редкоземельных элементах, они имеют серьезные запасы [этих ресурсов]... У них есть практически все формы [редкоземельных элементов], которые только можно найти», – отметил президент США.

Поэтому, добавил Трамп, РФ могла бы быть очень богатой прямо сейчас, но вместо этого россияне «тратят все свои деньги на войну».

«Они тратят все на войну и убийства людей. И для меня это не имеет смысла», – подытожил Трамп.

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