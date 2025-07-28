В ЕС обновляют дизайн банкноты в 20 евро: возник скандал 28.07.2025, 23:34

Две страны схлестнулись в историческом споре.

У Польши и Франции разный взгляд на написание имени двукратного лауреата Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, чей образ должен украсить через несколько лет обновленную банкноту в 20 евро. Подробности конфликта рассказывает Euronews.

Работа над новым дизайном банкнот евро вступает в решающую фазу. И, хотя Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует ввести их только через несколько лет, одно из предложений уже вызвало споры между Варшавой и Парижем. Причина — то, как будет написано имя польского лауреата двух Нобелевских премий Марии Склодовской-Кюри.

Новый облик евро: культура или природа?

В январе этого года Управляющий совет ЕЦБ объявил две прошедшие в финал темы: «Европейская культура» и «Реки и птицы». Получивший наибольшую поддержку общественности и жюри дизайн будет в итоге запущен в обращение.

Тема «Европейская культура» призвана познакомить общественность с деятелями, сыгравшими важную роль в формировании европейской идентичности. Среди них — двукратная лауреатка Нобелевской премии (по физике в 1903-м и химии в 1911 году), первооткрывательница радиоактивности Мария Склодовская-Кюри. Ее изображение должно по задумке украсить банкноту в 20 евро. На ней решено изобразить сцену из сферы образования: женщина читает лекцию в комнате, полной тетрадей и книг.

Мария Склодовская: польско-французская биография

Проблема возникла, когда ЕЦБ представил рабочий вариант надписи: Marie Curie (Skłodowska). Считалось, что это компромиссное решение, но в Польше оно вызвало волну недовольства.

Для многих отсутствие девичьей фамилии лауреата Нобелевской премии или замена польского имени на его французский вариант — не только формальный, но и символический вопрос. Они видят в этом недооценку вклада Польши в европейскую историю.

Политическое измерение спора стало очевидным, когда польские СМИ и комментаторы отметили, что другие исторические фигуры — такие как Мигель де Сервантес или Людвиг ван Бетховен — сохранили свои оригинальные имена в каждой языковой версии. «Почему Мари должна быть Марией, если Майкл не заменил Мигеля?» — задается вопросом «Газета Выборча».

Мария Склодовская родилась в Варшаве в 1867 году, когда город был аннексирован Российской империей. Только приехав в Париж, она смогла начать международную научную карьеру. Сама она на протяжении многих лет использовала разные варианты своей фамилии: при жизни мужа подписывалась как Склодовская-Кюри, позже чаще как М. Кюри.

Процесс обмена старых банкнот на новые растянется на несколько лет

Управляющий совет ЕЦБ намерен выбрать окончательный вариант дизайна в 2026 году. После этого решения пройдет еще несколько лет, прежде чем новые банкноты будут напечатаны и введены в обращение. Срок действия нынешних банкнот не закончится сразу после введения новых, отмечают в ЕЦБ.

Здесь подчеркивает, что учли тонкости с написанием имени польско-французской ученой. «Мы обращаемся к различным историческим и лингвистическим источникам, чтобы определить наиболее подходящее обозначение, — заверил Euronews представитель учреждения. — Рабочая форма „Мария Кюри (урожденная Склодовская)“ призвана отразить двойной статус лауреата Нобелевской премии», добавил он.

Больше, чем банкнота

Спор о написании имени — лишь часть более широких дебатов о присутствии женщин в науке и их существовании в общественном пространстве. Еврокомиссия уже много лет активно выступает за гендерное равенство в секторе исследований и инноваций, тем не менее женщины по-прежнему составляют меньшинство в академических и научных кругах.

Для многих европейцев новая банкнота с изображением Марии Склодовской-Кюри станет не просто платежным средством. Это символ: признание достижений женщины-ученого, а также напоминание об общем культурном наследии Европы, в котором не должно быть места упрощениям и недомолвкам.

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