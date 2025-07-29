В российском Сальске пылает железная дорога и грузовой поезд
- 29.07.2025, 7:34
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Из-за массированной атаки БПЛА остановлено движение.
Ночью 29 июля дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки поднялись сильные пожары, власти сообщают в частности о поражении железнодорожной станции Сальск, пишет «Фокус».
В результате ночной атаки дронов россияне ограничили движение поездов через станцию Сальск. Об этом сообщило российское медиа «Известия».
«Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БпЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что Сальск — важный железнодорожный узел в Ростовской области РФ. Железнодорожными путями через населенный пункт ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар также рассказывал, что пострадал во время атаки населенный пункт Каменск-Шахтинский. Там, по его словам, из-за якобы падения обломков дрона загорелась трава.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ также раскрыл детали ночной атаки по Ростовской области. В медиа сообщили, что под ударом, кроме Сальска, оказался также населенный пункт Орловский, где, предварительно, была атакована тяговая подстанция «Двойная».
«Продолжаются удары по уязвимым логистическим путям врага», — отметили аналитики.
Также в сети распространили кадры ночной атаки по Ростовской области.
Стоит отметить, что атака по Ростовской области началась около 02:00 часов. Российское медиа Mash сообщило о взрывах и вспышках в небе над Сальском и Волгодонском, по меньшей мере о 7 ударных БпЛА в то время атаковали Сальск, отметили в СМИ.