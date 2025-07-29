В российском Сальске пылает железная дорога и грузовой поезд 29.07.2025, 7:34

2,510

Из-за массированной атаки БПЛА остановлено движение.

Ночью 29 июля дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки поднялись сильные пожары, власти сообщают в частности о поражении железнодорожной станции Сальск, пишет «Фокус».

В результате ночной атаки дронов россияне ограничили движение поездов через станцию Сальск. Об этом сообщило российское медиа «Известия».

«Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за падения обломков БпЛА, также произошло возгорание грузового поезда, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Сальск — важный железнодорожный узел в Ростовской области РФ. Железнодорожными путями через населенный пункт ВС РФ перебрасывают оружие и личный состав на фронт.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсар также рассказывал, что пострадал во время атаки населенный пункт Каменск-Шахтинский. Там, по его словам, из-за якобы падения обломков дрона загорелась трава.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ также раскрыл детали ночной атаки по Ростовской области. В медиа сообщили, что под ударом, кроме Сальска, оказался также населенный пункт Орловский, где, предварительно, была атакована тяговая подстанция «Двойная».

«Продолжаются удары по уязвимым логистическим путям врага», — отметили аналитики.

Также в сети распространили кадры ночной атаки по Ростовской области.

Стоит отметить, что атака по Ростовской области началась около 02:00 часов. Российское медиа Mash сообщило о взрывах и вспышках в небе над Сальском и Волгодонском, по меньшей мере о 7 ударных БпЛА в то время атаковали Сальск, отметили в СМИ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com