Трамп шантажирует Путина 29.07.2025, 7:41

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Схема проста, и этим надо пользоваться.

Государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News подчеркнул, что президент Дональд Трамп теряет терпение и волю продолжать ждать, пока российская сторона что-то сделает, чтобы завершить войну. Таким образом, госсекретарь вновь подтвердил факт раздражения американского президента по поводу того, что российский диктатор Путин, несмотря на несколько телефонных разговоров с Трампом, так и не согласился на какой-либо компромисс, который позволил бы хотя бы прекратить огонь. В Вашингтоне пришли к выводу, что Россия лишь затягивает время.

При этом, Соединенные Штаты все же продолжают призывать Россию и Украину проводить прямые переговоры о полном прекращении огня. РФ также на этом настаивает и рассчитывает на четвертый раунд переговоров с Украиной, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. В целом, решение Кремля отправить ту же переговорную группу на третий раунд переговоров свидетельствует о его неизменном желании не идти на конструктивный диалог.

В этом контексте главным является не вопрос, сколько терпения осталось у Дональда Трампа в отношении действий Путина, а то, насколько эффективным может быть американский президент в случае, если это терпение у него завершится. Есть ли пути для наказания российского диктатора за нежелание прекращать войну? Будут ли действенными потенциальные санкции и согласится ли Трамп, чтобы Украина получала достаточно американского оружия?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Марко Рубио накануне заявил, что Дональд Трамп теряет терпение и не желает дальше ждать, пока РФ хоть что-то сделает, чтобы прекратить войну, добавив, что Трамп не позволит втянуть себя в эту ловушку – он не собирается вести бесконечные разговоры о том, как бы еще поговорить. Но параллельно с этим Госдеп заявляет, что Вашингтон выступает за дальнейшие прямые переговоры, которые должны продолжиться – уже после очередного «нулевого» Стамбула между Россией и Украиной. По вашему мнению: чего, по состоянию на сейчас, реально хочет администрация и лично Дональд Трамп в контексте решения российско-украинской войны?

– Сегодня, как по мне, мы имеем дело с попыткой американцев продолжать пугать Россию. Именно пугать, шантажировать – вбрасывать те сигналы, которые Кремлю могут показаться неприятными. Например, Индия – страна, которая прекрасно зарабатывает на дешевой российской нефти и покупает ее в огромных объемах. Так вот, я думаю, что именно в отношении Индии эти американские угрозы уже дали свой эффект. Эта страна вдруг заявляет: мол, мы в случае чего готовы немедленно вернуться к другим источникам поставок, которые у нас были раньше – Саудовская Аравия, Эмираты – и забыть о российской нефти. Для России это означает потерю немалой части бюджетных доходов. Потому что найти другого покупателя — это, во-первых, не мгновенно. Во-вторых, рискованно: любой другой покупатель понимает, что за сделки с Россией ему могут больно врезать американцы. А в-третьих, РФ придется еще больше демпинговать. А это – еще более глубокое проседание прибылей. Вот вам конкретный пример, как США – пока что на уровне теории – шантажируют Москву: мол, если ты продолжишь войну, вот один из пунктов, который ты уже можешь записать себе в дневник будущих проблем.

Если пойти дальше – разве решение Трампа продавать Украине оружие не является элементом того же шантажа? Сегодня продают на сотни миллионов, а завтра это может быть уже на десятки миллиардов. А что означает новая партия? Что все российские планы о «победоносной войне» придется сворачивать. Потому что если среди нового вооружения появятся вещи, которые летают на тысячу километров, а Россия не имеет чем этому противостоять – это уже не просто угроза, это настоящий ад. Итак, пока видим: американцы машут пальцем, угрожают.

Я не из тех, кто уже кричит, что Трамп резко стал проукраинским. Это, извините, больше похоже на желаемое, чем на действительное. Он по-прежнему пытается балансировать. И я убежден – хочет наконец договориться с Россией, чтобы торговаться с позиции потенциальных выгод: экономических, геополитических, любых. Надо также помнить: в окружении Трампа достаточно людей, которые считают, что Европа – не фокус, Украина – не стоит усилий, а настоящий враг США – это Китай. И они пытаются развернуть внимание администрации именно в ту сторону. Поэтому, говорить о каких-то фундаментальных сдвигах не стоит. Но тактически нам сейчас выгодно, чтобы Трамп пугал Россию, чтобы давал нам хотя бы оружие – даже за европейские деньги. И этим надо пользоваться.

– Самое главное, насколько эффективным может быть американский президент в случае, если это терпение у него завершится. Среди шагов, на которые может пойти Дональд Трамп – продолжение военной помощи Украине. Но будут ли эти поставки значительными, хотя бы как при Байдене, есть большой вопрос даже при условии того, что европейские страны будут платить за американское оружие. Пакет помощи, который был выделен Конгрессом, исчерпывается. И очевидно, что Трампу придется выбирать, как действовать в дальнейшем – или наказать Путина или нет. По вашему мнению, что нас может ждать по направлению поставок вооружения?

– Это та модель, которую Трамп хотел еще с первого срока: «Я не даю ни одного цента американских налогоплательщиков просто так. Если хотите оружие – покупайте. Но продаю я его не Украине». И делается это намеренно. Потому что когда Путин скажет: «Ты же обещал быть нейтральным, а продаешь оружие украинцам!» – Трамп ответит: «Я? Я ничего Украине не продаю. Это Германия покупает. А что она с тем оружием делает – то уже не мое дело». То есть – классический «секрет Полишинеля». Формально – чисто. Прямого участия – никакого. А отвечать – пусть европейцы. Поэтому схема проста, как дверь. Единственное, на чем нам стоит сейчас настаивать в общении с Европой – это источник денег. Деньги должны быть не европейские, российские. Те самые, что сегодня заморожены в европейских банках. И тогда сами европейцы скажут: «Да замечательно! Нам не надо выбрасывать миллиарды из своих бюджетов, чтобы воевать с Россией. Пусть воюют российские деньги». Это была бы, пожалуй, самая элегантная дипломатическая формула.

Вот если бы США продавали оружие Европе, а Европа платила за него не своими, а российскими деньгами – вот тогда ситуация была бы принципиально иной. И давайте не забывать: это не копейки. Это серьезные деньги – которых хватило бы минимум на три года интенсивных боевых действий. И на то, чтобы Украина в течение трех лет была полностью обеспечена всем необходимым. А это уже – другая реальность на фронте. И совсем другой ход войны.

– Продолжая тему санкций. Да, мы можем себе представить, что такие страны, как Индия или Турция, чтобы не ссориться с США, действительно могут отказаться от закупки российской нефти. Главный вопрос к КНР, руководство которой продолжает настаивать на своем стратегическом партнерстве с РФ. Пекин, очевидно, заинтересован, чтобы Москва продолжала войну с Украиной, а без его устранения из этой спасительной цепи, будет трудно напугать Путина. Так что тогда? Тупик?

– Вопрос резонный. И, знаете, вы абсолютно правы. Китай, учитывая свой статус, уступать не будет. Это же не региональный игрок – это центр силы, как и Соединенные Штаты. Поэтому прямое давление здесь не сработает. Но есть другой путь. Америка не будет ссориться с Пекином напрямую. Она давит не на правительство, а на китайский бизнес. И вот тут ситуация меняется. Представим: я – китайский бизнесмен, веду дела с Россией, торгую нефтью, все прекрасно. Но тут США накладывают на меня лично санкции. Не на компанию – на меня. Меня вносят в санкционный список, на меня обваливаются пошлины, банки отказываются работать, активы блокируются. Все, бизнесу конец.

А теперь представим сотни таких бизнесменов, которым дают четкий сигнал: хочешь заработать – зарабатывай, но недолго. Потом останешься ни с чем. И это работает. Потому что китайская модель – гибридная. Там государство мощное, но бизнес – очень гибкий. И он не хочет быть разменной монетой. Да, официальный Пекин будет возмущаться, говорить, что это нарушение норм, и вообще это империализм. Но реальность – жестче. Удар по карману – аргумент универсальный.

– Теперь относительно Путина. Что сейчас является приоритетом для него – хорошие отношения с Дональдом Трампом или непрерывная война с Украиной? И может ли российский диктатор найти инструменты, чтобы сохранить эти хорошие отношения и вместе с тем не прекращать войны против Украины?

– Вот вы задели самое больное. На днях, кстати, снова всплыло подтверждение, что во время своих первых контактов Трамп фактически был готов «сдать» пол Украины – подарить Путину возможность объявить себя победителем. И это уже не слухи – об этом публично говорит министр иностранных дел Австрии. То есть, шанс у Путина был. Оставить все, как есть, заявить о «победе» и с новыми силами зайти в теплые объятия Вашингтона. Но трагедия в другом: он уже не может остановиться. Остановка на этой линии фронта – это поражение. Украина существует. Она держится. Она движется в НАТО, в ЕС, интегрируется. Она – не Беларусь. И это для Путина – личный крах.

Да, его пропагандисты через две недели расскажут, что он победил, что это «геополитическая гениальность», что «русский мир» победил НАТО. Но ведь он не идиот. Он видит, что на самом деле. Посмотрите хотя бы на «парад» в Санкт-Петербурге ко дню ВМС. Это было жалкое зрелище. Одна шлюпка, три матроса, парад принимает лейтенант. Российский флот – этот бывший предмет гордости – сегодня прячется от украинских дронов. И это, извините, не в Севастополе – это в тылу, в Питере. Это уже не армия, это тень армии.

А теперь – главное. Если он прекратит войну, то это не просто «мир». Это – конец. Потому что кто кормит сегодня Россию? Война. Более 20% населения – не чиновники, не олигархи, а обычные россияне – получают прямую выгоду от войны. Кто-то работает на заводе, кто-то пакует боеприпасы, а кто-то охраняет склады. Остановил войну – остановил зарплаты. И эти миллионы людей, которые до сих пор молчали, начнут задавать вопрос: а почему это ты, фюрер, нас лишил хлеба? А теперь добавьте к этому:

Миллион вооруженных насильников возвращаются с фронта.

Экономика, заточенная под ВПК, останавливается.

Заводы производят танки, которые больше никуда не нужны.

Регионы уже начинают шептать – пока не бунт, но недалеко.

И главное, нависает вопрос легитимности: он что, еще царь? А может, нет? И вот в этом тупике Путин завис. Он не может выиграть. Не может проиграть. И не может выйти. И именно это – его персональный приговор. И, кстати, это то, что должен использовать Трамп, если уж хочет завершить эту войну. Но – не разговорами. А действиями. И быстрыми.

– Хорошо, а что насчет баланса? Может ли российский диктатор найти его: с одной стороны – хорошие отношения с Трампом, который любит красивые картинки, громкие обещания, лесть, а с другой – продолжение войны против Украины?

– Видите, исходя из того, что Трамп настаивает на безусловном и немедленном прекращении огня, а Путину этого ну совсем не хочется, – на этой теме они точно не сойдутся. Возможно, Путин будет что-то придумывать, чтобы и Трампу понравиться, и при этом продолжить войну. Например, вот сейчас истекает этот трамповский ультиматум, да? А Путин может сказать: «Слушай, я сейчас еще не могу, дай мне еще 50 дней. Или 150. Но вот тогда точно! Я уже остановлюсь. Обещаю. Зуб даю!» – как говорится. И что? Трамп, имея в голове все свои пророссийские фантазии, может ответить: «Ну хорошо, давай еще 50 дней. Нападай, убивай, насилуй – посмотрим, что получится». Почему нет? Это вполне возможный сценарий. Хотя, вот видите, Рубио говорит, что у Трампа заканчивается терпение. Но ведь это дело такое – сегодня заканчивается, завтра снова появляется. Поэтому уверенным быть трудно. Но то, что Путин будет искать способы влияния – это точно. Лесть, подхалимство, обещания построить в Арктике коммунизм – все это он может использовать. А купится ли Трамп – это уже другой вопрос. Он может быть очень уязвимым, а может и осторожным. Здесь не угадаешь.

– Еще одно заявление – на этот раз от Стива Уиткоффа, спецпредставителя Трампа: «США достигнут мирного соглашения между Украиной и Россией до завершения президентского срока Трампа». Достаточно резкий разворот, ведь мы еще недавно слышали – 24 часа, полгода, несколько месяцев... А тут уже – до 2029 года.

– Я к заявлениям Виткоффа отношусь крайне скептически. Он вообще не разбирается в международных делах.

– Но ведь он сейчас играет важную роль в команде Трампа.

– Формально – да. Но, по сути, он теряет влияние даже несмотря на то, что Трамп его буквально за уши тянет наверх. Но где бы его не назначали — везде «в штангу». Поэтому эти его заявления я бы спокойно умножал на ноль. За ним, кстати, почти никого нет. У него нет реальной команды, поддержки. А как говорится: «Короля играет свита». А свиты у Виткоффа или нет, или она такая себе – условная. Итак, как человек, который формулирует стратегические направления – он никакой. Да, может что-то ляпнуть, но он не чувствует ни контекста, ни трендов. Трамп – не тот, кто откладывает решения на потом. Ему нужно «здесь и сейчас». Представить, что он скажет: «Хорошо, еще три с половиной года поиграем в войну» – ну извините, его же свои же в партии свистнут и скажут: «Ты что, совсем?»

– Относительно заявления министра иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер: мол, Трамп готов был бы отдать России четыре оккупированные (хотя и не полностью) области Украины и Крым. Как вы считаете, разве это не был бы для Трампа второй Афганистан? Или, по его мнению, это не его война, и он не потеряет ничего ни внутри США, ни среди союзников в Европе, если фактически «сдаст» Украину?

– Очевидно, что он все спихнул бы на Байдена: мол, это результат его катастрофической политики. А если бы президентом был я – войны бы вообще не было. Это же классический трамповский стиль. К тому же, он пообещал бы американцам, что с Путиным договорится о фантастических сделках на триллионы долларов. И все – ему больше ничего и не надо. Украина для Трампа – извините, никакой ценности. Я уже говорил и повторю еще раз – он не видит в нас ни элемента стабильности, ни стратегического партнера. Да он саму Европу не видит. Кстати, он еще во время первого президентства говорил, что Европа хуже Китая. А теперь – «договорились о замечательном экономическом соглашении». Не знаю, насколько оно замечательное для Европы. Возможно, для Трампа – да, а для европейцев – очень сомнительно. Это еще раз подтверждает: к Европе у него прохладное отношение. А к украинцам – еще прохладнее. Поэтому надеяться, что он вдруг начнет заботиться о наших интересах... Если Путин ему скажет: «Так надо» – он скажет: «Хорошо». Это точно не наша история.

– Накануне, Трамп в Шотландии встречался с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и с британским премьером Стармером. С фон дер Ляйен – экономика, соглашение ЕС-США. Кто-то говорит, что его « продавили» Штаты и оно невыгодно для Европы. Но фон дер Ляйен настаивает: это поможет окончательно отказаться от российских энергоресурсов. Как вы оцениваете это соглашение? И второе – встреча со Стармером. Возможно ли там принятие решений, которые были бы выгодны Украине?

– Относительно соглашения – мнения разные. Официально все подано как «разумный компромисс": мол, не совсем то, чего хотели европейцы, но лучше, чем могло быть. Например, сейчас тарифы для Европы будут составлять 15%, а могли бы – почти 30%. То есть уже не так плохо. Да, Европа будет покупать американский сжиженный газ. Но ей где-то надо его брать, если к 2027 году она обещала полностью отказаться от российского. Они обсуждают дальнейшее расширение беспошлинной торговли – особенно в секторах, где есть тесная взаимозависимость. Для Трампа это еще одна возможность заявить: «Я победил! Европа, хоть и дрянная, но уступила!» А для европейцев – это, возможно, не катастрофа. Пройдет полгода – увидим, что не все так плохо. Потому что, в конце концов, США, Европа и Китай – три главных игрока, и они обречены договариваться. То же самое будет и на американо-китайских переговорах в Швеции.

По Стармеру: позиция, как была, такой и останется. Европейцы продолжат давить на Трампа, доказывая, что помогать Украине – в американских интересах. Даже если не напрямую, то опосредованно. И я думаю, что это политическое европейское давление на США принесет нам, украинцам, неплохие результаты.

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