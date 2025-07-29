Россия остановила экспорт бензина
- 29.07.2025, 7:43
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Названы причины.
Россия запретила экспорт бензина производителями топлива до конца августа. Причиной стало ужесточение сезонного техобслуживания, нарушенного атаками дронов и санкциями Запада.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ», - говорится в заявлении правительства РФ.
Ожидается, что этот запрет будет иметь ограниченное влияние на мировой рынок нефтепродуктов.
Согласно собранным Bloomberg данным, экспорт бензина из России обычно составляет около 100 тыс. баррелей в сутки. Это менее 2% от общего объема мировой морской торговли этим видом топлива.
Агентство отмечает, что российское правительство пытается обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в период отпусков, когда граждане массово отправляются в путешествия, а аграрии - собирают урожай.
Некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны пострадали в этом году в результате атак украинских дронов, что заставило изменить график технического обслуживания.
Эти работы могут длиться дольше, чем планировалось изначально, или же их срок может меняться из-за задержек с поставками оборудования, связанных с санкциями, сообщили российские СМИ со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева.
Ранее правительство России уже остановило экспорт бензина компаниями, которые не являются производителями топлива.