Россия остановила экспорт бензина 29.07.2025, 7:43

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Названы причины.

Россия запретила экспорт бензина производителями топлива до конца августа. Причиной стало ужесточение сезонного техобслуживания, нарушенного атаками дронов и санкциями Запада.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива в период высокого сезонного спроса и проведения сельскохозяйственных полевых работ», - говорится в заявлении правительства РФ.

Ожидается, что этот запрет будет иметь ограниченное влияние на мировой рынок нефтепродуктов.

Согласно собранным Bloomberg данным, экспорт бензина из России обычно составляет около 100 тыс. баррелей в сутки. Это менее 2% от общего объема мировой морской торговли этим видом топлива.

Агентство отмечает, что российское правительство пытается обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в период отпусков, когда граждане массово отправляются в путешествия, а аграрии - собирают урожай.

Некоторые из ключевых нефтеперерабатывающих заводов страны пострадали в этом году в результате атак украинских дронов, что заставило изменить график технического обслуживания.

Эти работы могут длиться дольше, чем планировалось изначально, или же их срок может меняться из-за задержек с поставками оборудования, связанных с санкциями, сообщили российские СМИ со ссылкой на министра энергетики Сергея Цивилева.

Ранее правительство России уже остановило экспорт бензина компаниями, которые не являются производителями топлива.

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